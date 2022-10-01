https://ria.ru/20221001/nalog-1820840561.html

Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц

Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц - РИА Новости, 01.10.2022

Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц

Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:10

2022-10-01T14:10

2022-10-01T14:10

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место", - сообщили на портале.Кроме того, дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.

https://ria.ru/20221001/nalog-1820832741.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, частичная мобилизация в россии