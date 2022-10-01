Рейтинг@Mail.ru
Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/nalog-1820840561.html
Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц
Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц - РИА Новости, 01.10.2022
Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц
Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:10
2022-10-01T14:10
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820707846_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_93580d30e7942a082591ac67bdfccc19.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место", - сообщили на портале.Кроме того, дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.
https://ria.ru/20221001/nalog-1820832741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820707846_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dc97e54a7f6a826673d7b33e6e68edc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
14:10 01.10.2022
 
Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц

Объясняем.рф: военные освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф".
"Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место", - сообщили на портале.
Кроме того, дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
13:12
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога
 
РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала