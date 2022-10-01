Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц
Объясняем.рф: военные освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф".
"Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место", - сообщили на портале.
Кроме того, дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.