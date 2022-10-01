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Экс-глава Буркина-Фасо скрывается на базе Франции, заявили мятежники

Экс-глава Буркина-Фасо скрывается на базе Франции, заявили мятежники - РИА Новости, 01.10.2022

Экс-глава Буркина-Фасо скрывается на базе Франции, заявили мятежники

Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что смещенный глава правительства переходного периода страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:07

2022-10-01T19:07

2022-10-01T19:15

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что смещенный глава правительства переходного периода страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление".Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране."Дамиба скрывается на французской базе в Камбуансе для подготовки контрнаступления, чтобы устроить беспорядки в силах обороны и безопасности", - отметили военные в обращении, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.По словам военных, ранее они приняли решение обратиться к другим партнерам для борьбы с терроризмом.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

https://ria.ru/20221001/nikaragua-1820797990.html

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в мире, буркина-фасо, франция