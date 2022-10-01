https://ria.ru/20221001/moskva-1820867095.html

В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных

В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных

В Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, так как не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:40

2022-10-01T16:40

2022-10-01T16:40

общество

сергей собянин

москва

россия

частичная мобилизация в россии

патриот

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, так как не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Открыли дополнительные пункты сбора мобилизованных. Не все действующие военкоматы Москвы находятся в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации, поэтому в Москве создано 20 резервных пунктов сбора в хороших помещениях. В них призывные комиссии могут спокойно, в нормальных условиях работать с призывниками. В том числе рассматривать жалобы", - написал Собянин.Он добавил, что проверяют списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и Указа Президента России. Также обеспечивают полное транспортное обслуживание по доставке призывников в воинские части. Кроме того, оказывают содействие по укреплению материальной базы.Мэр Москвы отметил, что в "Патриоте" располагаются призывники, которые пока не доехали до воинской части. Здесь развернули и уже передали Министерству обороны 2,5 тысячи мест. В "Авангарде" развернули около трех тысяч мест.Собянин подчеркнул, что в столице открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он находится в специализированном центре занятости "Моя карьера". Там помогут в самых разных вопросах: устроить ребёнка в детсад или школу, получить соцподдержку, работу, бесплатную юридическую консультацию. Если надо, организуют уход за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44.

https://ria.ru/20221001/shoygu-1820847422.html

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общество, сергей собянин, москва, россия, частичная мобилизация в россии, патриот