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В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных - РИА Новости, 01.10.2022
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В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных
В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных
В Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, так как не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:40
2022-10-01T16:40
общество
сергей собянин
москва
россия
частичная мобилизация в россии
патриот
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, так как не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Открыли дополнительные пункты сбора мобилизованных. Не все действующие военкоматы Москвы находятся в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации, поэтому в Москве создано 20 резервных пунктов сбора в хороших помещениях. В них призывные комиссии могут спокойно, в нормальных условиях работать с призывниками. В том числе рассматривать жалобы", - написал Собянин.Он добавил, что проверяют списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и Указа Президента России. Также обеспечивают полное транспортное обслуживание по доставке призывников в воинские части. Кроме того, оказывают содействие по укреплению материальной базы.Мэр Москвы отметил, что в "Патриоте" располагаются призывники, которые пока не доехали до воинской части. Здесь развернули и уже передали Министерству обороны 2,5 тысячи мест. В "Авангарде" развернули около трех тысяч мест.Собянин подчеркнул, что в столице открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он находится в специализированном центре занятости "Моя карьера". Там помогут в самых разных вопросах: устроить ребёнка в детсад или школу, получить соцподдержку, работу, бесплатную юридическую консультацию. Если надо, организуют уход за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44.
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общество, сергей собянин, москва, россия, частичная мобилизация в россии, патриот
Общество, Сергей Собянин, Москва, Россия, Частичная мобилизация в России, Патриот
16:40 01.10.2022
 
В Москве создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных

Собянин: в Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, так как не все действующие военкоматы Москвы в состоянии обеспечить призыв, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Открыли дополнительные пункты сбора мобилизованных. Не все действующие военкоматы Москвы находятся в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации, поэтому в Москве создано 20 резервных пунктов сбора в хороших помещениях. В них призывные комиссии могут спокойно, в нормальных условиях работать с призывниками. В том числе рассматривать жалобы", - написал Собянин.
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В рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут
Он добавил, что проверяют списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и Указа Президента России. Также обеспечивают полное транспортное обслуживание по доставке призывников в воинские части. Кроме того, оказывают содействие по укреплению материальной базы.
Мэр Москвы отметил, что в "Патриоте" располагаются призывники, которые пока не доехали до воинской части. Здесь развернули и уже передали Министерству обороны 2,5 тысячи мест. В "Авангарде" развернули около трех тысяч мест.
Собянин подчеркнул, что в столице открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он находится в специализированном центре занятости "Моя карьера". Там помогут в самых разных вопросах: устроить ребёнка в детсад или школу, получить соцподдержку, работу, бесплатную юридическую консультацию. Если надо, организуют уход за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44.
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