https://ria.ru/20221001/moskva-1820809254.html

Москвичам пообещали теплую погоду в субботу

Москвичам пообещали теплую погоду в субботу - РИА Новости, 01.10.2022

Москвичам пообещали теплую погоду в субботу

Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:00

2022-10-01T10:00

2022-10-01T10:00

москва

общество

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона. Погода будет облачная, временами пройдут дожди, в начале дня местами возможны очаги туманов. Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20221001/tuman-1820798646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, погода