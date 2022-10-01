https://ria.ru/20221001/moskva-1820809254.html
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу - РИА Новости, 01.10.2022
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу
Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:00
2022-10-01T10:00
2022-10-01T10:00
москва
общество
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757592700_0:253:3192:2048_1920x0_80_0_0_5e4124d2bcde8706199c373614e6c7b4.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона. Погода будет облачная, временами пройдут дожди, в начале дня местами возможны очаги туманов. Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20221001/tuman-1820798646.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757592700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb6a4443605117bba33699cc452340f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до плюс 16 градусов, дожди и туманами
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона. Погода будет облачная, временами пройдут дожди, в начале дня местами возможны очаги туманов. Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.