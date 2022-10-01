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Москвичам пообещали теплую погоду в субботу - РИА Новости, 01.10.2022
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Москвичам пообещали теплую погоду в субботу
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу - РИА Новости, 01.10.2022
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу
Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:00
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москва
общество
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона. Погода будет облачная, временами пройдут дожди, в начале дня местами возможны очаги туманов. Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
10:00 01.10.2022
 
Москвичам пообещали теплую погоду в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до плюс 16 градусов, дожди и туманами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВид с набережной Тараса Шевченко на здания московского международного делового центра "Москва-Сити" в Москве
Вид с набережной Тараса Шевченко на здания московского международного делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид с набережной Тараса Шевченко на здания московского международного делового центра "Москва-Сити" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Теплая погода до плюс 16 с дождями и туманами ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона. Погода будет облачная, временами пройдут дожди, в начале дня местами возможны очаги туманов. Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно падает, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Москву накрыл густой туман - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:24
Густой туман накрыл некоторые районы Москвы
 
МоскваОбществоМихаил ЛеусПогода
 
 
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