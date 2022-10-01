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Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах - РИА Новости, 01.10.2022
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Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах
Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах - РИА Новости, 01.10.2022
Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о скрытых миллионных доходах вице-премьера... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:58
2022-10-01T14:56
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
илан шор
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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о скрытых миллионных доходах вице-премьера страны Андрея Спыну.Ранее политик сообщил в соцсетях, что подал в генеральную прокуратуру жалобу на Спыну, обвинив его в получении скрытых доходов. Сам вице-премьер эти обвинения отвергает, а глава республики Майя Санду заявила в СМИ, что Спыну заработал свои деньги легально в бизнесе еще до того, как пришел в правительство.В субботу Шор сообщил, что опубликовал на своих страницах выписку из банковского счета в Гонконге на имя молдавского вице-премьера. В документе указывается, что на счету компании, которая по утверждению Шора принадлежит Спыну, по состоянию на 1 сентября 2022 года находилось 13,8 миллиона долларов, а затем 19 сентября в банке OCBC Wing Hang было перечислено еще 2 миллиона долларов."Как и обещал, я представляю доказательства относительно Спыну. Это выписка из банка со счета одной из его компаний. Следующая неделя будет жаркой. Последуют новые разоблачения о коррупционерах в окружении президента. У меня есть совет для захваченной Санду прокуратуры: вместо того, чтобы считать бутерброды, лучше бы посчитали деньги Спыну, которые он хранит для Майи", - написал Шор в соцсетях.Лидер партии "Шор" находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" вторую неделю проводит протесты в центре Кишинева. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817693599.html
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, илан шор
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Илан Шор
13:58 01.10.2022 (обновлено: 14:56 01.10.2022)
 
Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах

Лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" уличил вице-премьера Спыну в скрытых доходах

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о скрытых миллионных доходах вице-премьера страны Андрея Спыну.
Ранее политик сообщил в соцсетях, что подал в генеральную прокуратуру жалобу на Спыну, обвинив его в получении скрытых доходов. Сам вице-премьер эти обвинения отвергает, а глава республики Майя Санду заявила в СМИ, что Спыну заработал свои деньги легально в бизнесе еще до того, как пришел в правительство.
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В субботу Шор сообщил, что опубликовал на своих страницах выписку из банковского счета в Гонконге на имя молдавского вице-премьера. В документе указывается, что на счету компании, которая по утверждению Шора принадлежит Спыну, по состоянию на 1 сентября 2022 года находилось 13,8 миллиона долларов, а затем 19 сентября в банке OCBC Wing Hang было перечислено еще 2 миллиона долларов.
"Как и обещал, я представляю доказательства относительно Спыну. Это выписка из банка со счета одной из его компаний. Следующая неделя будет жаркой. Последуют новые разоблачения о коррупционерах в окружении президента. У меня есть совет для захваченной Санду прокуратуры: вместо того, чтобы считать бутерброды, лучше бы посчитали деньги Спыну, которые он хранит для Майи", - написал Шор в соцсетях.
Лидер партии "Шор" находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Партия "Шор" вторую неделю проводит протесты в центре Кишинева. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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В миреМайя СандуМолдавияКишиневИлан Шор
 
 
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