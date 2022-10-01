https://ria.ru/20221001/moldaviya-1820839175.html

Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах

Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах - РИА Новости, 01.10.2022

Лидер молдавской оппозиции уличил вице-премьера в скрытых доходах

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о скрытых миллионных доходах вице-премьера... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:58

2022-10-01T13:58

2022-10-01T14:56

в мире

майя санду

молдавия

кишинев

илан шор

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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о скрытых миллионных доходах вице-премьера страны Андрея Спыну.Ранее политик сообщил в соцсетях, что подал в генеральную прокуратуру жалобу на Спыну, обвинив его в получении скрытых доходов. Сам вице-премьер эти обвинения отвергает, а глава республики Майя Санду заявила в СМИ, что Спыну заработал свои деньги легально в бизнесе еще до того, как пришел в правительство.В субботу Шор сообщил, что опубликовал на своих страницах выписку из банковского счета в Гонконге на имя молдавского вице-премьера. В документе указывается, что на счету компании, которая по утверждению Шора принадлежит Спыну, по состоянию на 1 сентября 2022 года находилось 13,8 миллиона долларов, а затем 19 сентября в банке OCBC Wing Hang было перечислено еще 2 миллиона долларов."Как и обещал, я представляю доказательства относительно Спыну. Это выписка из банка со счета одной из его компаний. Следующая неделя будет жаркой. Последуют новые разоблачения о коррупционерах в окружении президента. У меня есть совет для захваченной Санду прокуратуры: вместо того, чтобы считать бутерброды, лучше бы посчитали деньги Спыну, которые он хранит для Майи", - написал Шор в соцсетях.Лидер партии "Шор" находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" вторую неделю проводит протесты в центре Кишинева. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817693599.html

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

молдавия

кишинев

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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, илан шор