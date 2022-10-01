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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем - РИА Новости, 01.10.2022
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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем - РИА Новости, 01.10.2022
"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
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видео, россия, частичная мобилизация в россии
Видео, Россия, Частичная мобилизация в России
"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
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20:59 01.10.2022
 

"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем

Читать ria.ru в
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
 
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