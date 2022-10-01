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Мобилизованные жители Астраханской области пройдут обучение в Чечне
Мобилизованные жители Астраханской области пройдут обучение в Чечне - РИА Новости, 01.10.2022
Мобилизованные жители Астраханской области пройдут обучение в Чечне
Жители Астраханской области, призванные в рамках частичной мобилизации, пройдут обучение в Чечне, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:46
2022-10-01T13:46
2022-10-01T13:46
владимир путин
сергей шойгу
астраханская область
россия
шатойский район
общество
частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Жители Астраханской области, призванные в рамках частичной мобилизации, пройдут обучение в Чечне, сообщает администрация губернатора региона."Астраханцев, призванных на военную службу по частичной мобилизации, расположили в селе Борзой Шатойского района Чеченской Республики", - говорится в сообщении.В воинском формировании бойцы поставлены на все виды довольствия, уже получили обмундирование и приступают к проведению боевого слаживания подразделения."Призванные в ходе частичной мобилизации граждане в настоящее время проходят обучение и восстанавливают боевые навыки. После проведения слаживания они будут распределены по предназначению" - отмечается в сообщении.В субботу в Борзой поступил гуманитарный груз, направленный правительством Астраханской области и муниципальными администрациями: сапоги, тёплые вещи, лекарства, продукты.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html
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владимир путин, сергей шойгу, астраханская область, россия, шатойский район, общество, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Астраханская область, Россия, Шатойский район, Общество, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные жители Астраханской области пройдут обучение в Чечне
Администрация Астраханской области: мобилизованные из региона пройдут обучение в Чечне