https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820836186.html

Пензенские мобилизованные приступили к слаживанию, сообщил губернатор

Пензенские мобилизованные приступили к слаживанию, сообщил губернатор - РИА Новости, 01.10.2022

Пензенские мобилизованные приступили к слаживанию, сообщил губернатор

Жители Пензенской области, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к занятиям по боевому слаживанию, все бойцы получили обмундирование, места их... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:33

2022-10-01T13:33

2022-10-01T13:33

здоровье - общество

олег мельниченко

владимир путин

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telegram (приложение)

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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Жители Пензенской области, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к занятиям по боевому слаживанию, все бойцы получили обмундирование, места их размещения отапливаются, сообщил губернатор Олег Мельниченко."В Пензенской области начались занятия по боевому слаживанию призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие вспоминают теорию, практикуются во владении оружием, участвуют в стрельбах, осваивают современную военную технику. Ни один боец не будет отправлен в зону специальной военной операции неподготовленным", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что держит на контроле вопрос обеспечения мобилизованных всем необходимым. "Лично убедился, что всем бойцам выдана военная форма по сезону, предоставлено горячее питание, в пунктах временной дислокации включено отопление", - добавил глава региона.Ранее в пресс-службе областного правительства РИА Новости сообщили, что 25 сентября регион приступил к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска. Омбудсмен региона Елена Рогова посетила 26 сентября один из пунктов учебной подготовки и заявила, что мобилизованные не жалуются на условия проживания и питание.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820577158.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

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здоровье - общество, олег мельниченко, владимир путин, сергей шойгу, пензенская область, россия, украина, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество