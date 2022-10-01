Пензенские мобилизованные приступили к слаживанию, сообщил губернатор
Пензенский губернатор Мельниченко: мобилизованные области приступили к слаживанию
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Жители Пензенской области, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к занятиям по боевому слаживанию, все бойцы получили обмундирование, места их размещения отапливаются, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В Пензенской области начались занятия по боевому слаживанию призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие вспоминают теорию, практикуются во владении оружием, участвуют в стрельбах, осваивают современную военную технику. Ни один боец не будет отправлен в зону специальной военной операции неподготовленным", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что держит на контроле вопрос обеспечения мобилизованных всем необходимым. "Лично убедился, что всем бойцам выдана военная форма по сезону, предоставлено горячее питание, в пунктах временной дислокации включено отопление", - добавил глава региона.
Ранее в пресс-службе областного правительства РИА Новости сообщили, что 25 сентября регион приступил к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска. Омбудсмен региона Елена Рогова посетила 26 сентября один из пунктов учебной подготовки и заявила, что мобилизованные не жалуются на условия проживания и питание.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.