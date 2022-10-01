https://ria.ru/20221001/mizulina-1820842587.html

Мизулина не согласилась с отзывом на законопроект о защите интересов детей

Мизулина не согласилась с отзывом на законопроект о защите интересов детей - РИА Новости, 01.10.2022

Мизулина не согласилась с отзывом на законопроект о защите интересов детей

Одна из авторов поправок в Семейный кодекс о защите интересов детей, сенатор Елена Мизулина не согласна с отрицательным отзывом на проект. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:25

2022-10-01T14:25

2022-10-01T14:25

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Одна из авторов поправок в Семейный кодекс о защите интересов детей, сенатор Елена Мизулина не согласна с отрицательным отзывом на проект.Ранее Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию законодательства не поддержал законопроект депутатов и сенаторов, сообщил журналистам председатель Совета, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По словам парламентария, документ содержит большое количество противоречий и неточностей, которые могут только усугубить положение ребенка и подвергнуть его жизнь и здоровье большей опасности.Согласно законопроекту, изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда. Документом вводится принцип презумпции добросовестности родителей. Право ребенка на родную семью означает, что во всех случаях отсутствия родителей, временно или постоянно, гарантируется его право жить и воспитываться в родной семье, семье своих родственников.Политик в своем Telegram-канале написала, что законопроект не об изъятии детей, он о другом. "О защите семьи от необоснованного вмешательства в ее внутренние дела; о доверии государства к родителям и об отношении к родителям как добросовестным, если иное не доказано в суде", - подчеркнула сенатор.По ее словам, документ предлагает семье и родителям шесть мер защиты ребенка в тех жизненных случаях, когда родители (тем более единственный) не могут в течение какого-то времени обеспечить присмотр за ребенком в силу уважительных причин - работа вахтовым методом, командировка, необходимость в госпитализации и другое."Законопроект предусматривает предоставление родителям права привлекать для этих целей родственников, иных близких семье лиц без специального оформления их прав; выдавать нотариально удостоверенное согласие на осуществление правомочий законного представителя ребенка близким родственникам (бабушкам, дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам) ребенка на период отсутствия родителей (это решает проблемы оказания детям медицинской помощи, получения образования детьми в период пребывания детей с ними)", - пояснила парламентарий.Проект предусматривает и перечень случаев, в которых могут применяться меры оперативного реагирования, называя их "временными мерами защиты", добавила она."В законопроекте предусмотрено отобрание ребенка, но только на основании вступившего в силу решения суда о лишении родителей родительских прав или об ограничении в родительских правах", - подчеркнула Мизулина. По ее словам, в документе "семья и государство - не оппоненты, а партнеры".

https://ria.ru/20220925/feyki-1819293641.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html

https://ria.ru/20220705/zakonoproekt-1800512936.html

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общество, елена мизулина, павел крашенинников, россия, госдума рф, telegram (приложение)