https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869658.html
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных
На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:52
2022-10-01T16:52
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск, ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
https://ria.ru/20221001/vks-1820871352.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
16:52 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных
ВС России уничтожили более 270 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении