https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869658.html

Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных

Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022

Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных

На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:52

2022-10-01T16:52

2022-10-01T17:33

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск, ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.

https://ria.ru/20221001/vks-1820871352.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, украина