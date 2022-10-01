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Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869658.html
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных
На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:52
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск, ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
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россия
николаевская область
харьковская область
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
16:52 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
 
Российские силы за сутки уничтожили более 270 украинских военных

ВС России уничтожили более 270 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 270 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в ведомстве, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск, ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
Обломок сбитого украинского штурмовика - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраина
 
 
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