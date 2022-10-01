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В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ
В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ - РИА Новости, 01.10.2022
В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ
В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:51
2022-10-01T16:51
2022-10-01T18:20
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Купянск был нанесен ракетный удар, который уничтожил временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск и ликвидировал свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, безопасность
Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
16:51 01.10.2022 (обновлено: 18:20 01.10.2022)
В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ
Минобороны: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ