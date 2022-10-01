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В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ

В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ - РИА Новости, 01.10.2022

В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ

В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:51

2022-10-01T16:51

2022-10-01T18:20

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безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Харьковской области уничтожен пункт дислокации подразделения бригады ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Купянск был нанесен ракетный удар, который уничтожил временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск и ликвидировал свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, безопасность