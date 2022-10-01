https://ria.ru/20221001/militarizatsiya-1820902656.html
В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны
В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны - РИА Новости, 01.10.2022
В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:21
2022-10-01T20:21
2022-10-01T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть культ военного.Он отметил, что в стране сейчас должен быть "культ военного", чтобы кардинально изменить его восприятие обществом, "не может быть так, как было до 2014 года, когда военные воспринимались как что-то несерьезное". Руководство страны, по его мнению, "отхлебывает" последствия ошибок, допущенных в прошлом. Он процитировал пословицу "на два украинца – три гетмана".Буданов высказал уверенность, что теперь ни одна страна "цивилизованного мира" не сможет Украине "диктовать".Ранее польский публицист и политолог Конрад Рэнкас выразил мнение в интервью изданию Украина.ру, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Израиль
В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть культ военного.
"Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу (страны – ред.) безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего", - заявил Буданов в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Он отметил, что в стране сейчас должен быть "культ военного", чтобы кардинально изменить его восприятие обществом, "не может быть так, как было до 2014 года, когда военные воспринимались как что-то несерьезное". Руководство страны, по его мнению, "отхлебывает" последствия ошибок, допущенных в прошлом. Он процитировал пословицу "на два украинца – три гетмана".
Буданов высказал уверенность, что теперь ни одна страна "цивилизованного мира" не сможет Украине "диктовать".
Ранее польский публицист и политолог Конрад Рэнкас выразил мнение в интервью изданию Украина.ру, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского
о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля
предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей.