https://ria.ru/20221001/militarizatsiya-1820902656.html

В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны

В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны - РИА Новости, 01.10.2022

В Минобороны Украины заявили, что хотят еще большей милитаризации страны

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:21

2022-10-01T20:21

2022-10-01T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

израиль

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть культ военного.Он отметил, что в стране сейчас должен быть "культ военного", чтобы кардинально изменить его восприятие обществом, "не может быть так, как было до 2014 года, когда военные воспринимались как что-то несерьезное". Руководство страны, по его мнению, "отхлебывает" последствия ошибок, допущенных в прошлом. Он процитировал пословицу "на два украинца – три гетмана".Буданов высказал уверенность, что теперь ни одна страна "цивилизованного мира" не сможет Украине "диктовать".Ранее польский публицист и политолог Конрад Рэнкас выразил мнение в интервью изданию Украина.ру, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей.

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украина

израиль

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, украина, израиль