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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска за 59 минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:28
2022-10-01T15:28
2022-10-01T15:28
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 59 минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Киевский и Куйбышевский районы Донецка обстреляли шестью "натовскими" снарядами в 13.58 и 14.57. Червоногвардейский район Макеевки был обстрелян в 14.35, 14.55 и 14.00, в сторону населенного пункта выпустили 10 "натовских" снарядов.Кировский район Донецка обстреляли снарядами калибром 152 мм в 14.08 и 14.27.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Telegram (приложение)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов