https://ria.ru/20221001/makeevka-1820851221.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска за 59 минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:28

2022-10-01T15:28

2022-10-01T15:28

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 59 минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Киевский и Куйбышевский районы Донецка обстреляли шестью "натовскими" снарядами в 13.58 и 14.57. Червоногвардейский район Макеевки был обстрелян в 14.35, 14.55 и 14.00, в сторону населенного пункта выпустили 10 "натовских" снарядов.Кировский район Донецка обстреляли снарядами калибром 152 мм в 14.08 и 14.27.

https://ria.ru/20221001/donbass-1820831663.html

донецк (днр)

макеевка

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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)