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В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий - РИА Новости, 01.10.2022
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В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий
В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий - РИА Новости, 01.10.2022
В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий
В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий, лидирует правящая партия "Новое единство" с 22,5%, оппозиционные "Согласие" и "Русский... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T21:49
2022-10-01T21:49
в мире
латвия
россия
москва
внеочередные парламентские выборы в италии
русский союз латвии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий, лидирует правящая партия "Новое единство" с 22,5%, оппозиционные "Согласие" и "Русский союз Латвии" не преодолевают пятипроцентный барьер, сообщает портал Delfi со ссылкой на данные экзит-полов.Партия "Согласие", по предварительным данным, набирает 3,5%, а "Русский союз Латвии" - 3,2% и не проходят в сейм.В Латвии проходят выборы в 14-й сейм. Парламент в стране является однопалатным и состоит из 100 депутатов. Голосование проходит в пяти избирательных округах - Рижском, Видземском, Курземском, Латгальском и Земгальском. Правом голоса обладают более 1,5 миллионов граждан Латвии старше 18 лет. По данным ЦИК, в сейм баллотируются 1829 кандидатов по 19 партийным спискам. По словам посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша, в России действует один избирательный участок в Москве. Голосование завершилось в 20.00 (совпадает с мск) 1 октября.
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в мире, латвия, россия, москва, внеочередные парламентские выборы в италии, русский союз латвии
В мире, Латвия, Россия, Москва, Внеочередные парламентские выборы в Италии, Русский союз Латвии
21:49 01.10.2022
 
В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий

Предварительно в парламент Латвии проходят восемь партий, лидирует "Новое единство"

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий, лидирует правящая партия "Новое единство" с 22,5%, оппозиционные "Согласие" и "Русский союз Латвии" не преодолевают пятипроцентный барьер, сообщает портал Delfi со ссылкой на данные экзит-полов.
"Новое Единство" (набирает) 22,5%, объединенный список — 11,5%, СЗК — 10,9%, Национальное объединение — 8,4%, "Прогрессивные" — 8,3%, Stabilitātei! — 5,4%, "Латвия на первом месте" — 5,3%, Attīstībai/Par! — 5,2%", - говорится в сообщении.
Партия "Согласие", по предварительным данным, набирает 3,5%, а "Русский союз Латвии" - 3,2% и не проходят в сейм.
В Латвии проходят выборы в 14-й сейм. Парламент в стране является однопалатным и состоит из 100 депутатов. Голосование проходит в пяти избирательных округах - Рижском, Видземском, Курземском, Латгальском и Земгальском. Правом голоса обладают более 1,5 миллионов граждан Латвии старше 18 лет. По данным ЦИК, в сейм баллотируются 1829 кандидатов по 19 партийным спискам. По словам посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша, в России действует один избирательный участок в Москве. Голосование завершилось в 20.00 (совпадает с мск) 1 октября.
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