https://ria.ru/20221001/latviya-1820912456.html

В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий

В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий - РИА Новости, 01.10.2022

В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий

В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий, лидирует правящая партия "Новое единство" с 22,5%, оппозиционные "Согласие" и "Русский... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T21:49

2022-10-01T21:49

2022-10-01T21:49

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русский союз латвии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В парламент Латвии, по предварительным данным, проходят восемь партий, лидирует правящая партия "Новое единство" с 22,5%, оппозиционные "Согласие" и "Русский союз Латвии" не преодолевают пятипроцентный барьер, сообщает портал Delfi со ссылкой на данные экзит-полов.Партия "Согласие", по предварительным данным, набирает 3,5%, а "Русский союз Латвии" - 3,2% и не проходят в сейм.В Латвии проходят выборы в 14-й сейм. Парламент в стране является однопалатным и состоит из 100 депутатов. Голосование проходит в пяти избирательных округах - Рижском, Видземском, Курземском, Латгальском и Земгальском. Правом голоса обладают более 1,5 миллионов граждан Латвии старше 18 лет. По данным ЦИК, в сейм баллотируются 1829 кандидатов по 19 партийным спискам. По словам посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша, в России действует один избирательный участок в Москве. Голосование завершилось в 20.00 (совпадает с мск) 1 октября.

https://ria.ru/20220927/latviya-1819912721.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, латвия, россия, москва, внеочередные парламентские выборы в италии, русский союз латвии