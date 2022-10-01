Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан" - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/kuba-1820789607.html
СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан"
СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан" - РИА Новости, 01.10.2022
СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан"
Куба обратилась к США с редким запросом об оказании экстренной помощи после разрушений, вызванных на острове ураганом "Иан", сообщает американская газета Wall... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:28
2022-10-01T09:03
в мире
сша
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820789492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62eec5df4cbdf20cd18a71ab51a425bf.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Куба обратилась к США с редким запросом об оказании экстренной помощи после разрушений, вызванных на острове ураганом "Иан", сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщения электронной почты.После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.Отмечается, что точный размер помощи не был упомянут, а США при этом пока пытаются установить, дополнит ли правительство в Гаване запрос, поскольку оно работает над определением степени ущерба.Как сообщает газета, в электронных письмах также говорится, что США продолжат взаимодействовать с Гаваной, чтобы определить, какой объем помощи необходим, и Вашингтон при этом расценил, что кубинские власти отдадут приоритет больницам, водонасосным сооружениям, санитарии и другой критической инфраструктуре, если США предоставят помощь.Куба более 60 лет, дольше, чем какая-либо другая страна, испытывает на себе влияние односторонних санкций США. Дипломатические отношения США и Кубы были разорваны в середине прошлого века, после чего против островного государства было введено торговое эмбарго. В президентство Барака Обамы США объявили о начале нормализации отношений и смягчении санкций. Процесс прервался во времена Дональда Трампа, который ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран — спонсоров терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.
https://ria.ru/20221001/ian-1820788041.html
https://ria.ru/20221001/akter-1820784601.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820789492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37fd9f2a9f92a370591c006b1d415834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба
В мире, США, Куба
03:28 01.10.2022 (обновлено: 09:03 01.10.2022)
 
СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан"

WSJ: Куба обратилась к США с редким запросом о помощи после разрушений из-за урагана "Иан"

© AFP 2022 / YAMIL LAGEУраган "Иан", Куба
Ураган Иан, Куба - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / YAMIL LAGE
Ураган "Иан", Куба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Куба обратилась к США с редким запросом об оказании экстренной помощи после разрушений, вызванных на острове ураганом "Иан", сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщения электронной почты.
После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.

"Согласно сообщениям, рассмотренным Wall Street Journal, администрация Байдена получила редкий запрос от правительства Кубы об оказании экстренной помощи после разрушительного воздействия урагана "Иан", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что точный размер помощи не был упомянут, а США при этом пока пытаются установить, дополнит ли правительство в Гаване запрос, поскольку оно работает над определением степени ущерба.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
03:07
CNN: число жертв урагана "Иан" во Флориде достигло 42 человек
Как сообщает газета, в электронных письмах также говорится, что США продолжат взаимодействовать с Гаваной, чтобы определить, какой объем помощи необходим, и Вашингтон при этом расценил, что кубинские власти отдадут приоритет больницам, водонасосным сооружениям, санитарии и другой критической инфраструктуре, если США предоставят помощь.
Куба более 60 лет, дольше, чем какая-либо другая страна, испытывает на себе влияние односторонних санкций США. Дипломатические отношения США и Кубы были разорваны в середине прошлого века, после чего против островного государства было введено торговое эмбарго. В президентство Барака Обамы США объявили о начале нормализации отношений и смягчении санкций. Процесс прервался во времена Дональда Трампа, который ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран — спонсоров терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
01:30
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
 
В миреСШАКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала