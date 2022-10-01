https://ria.ru/20221001/kuba-1820789607.html

СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан"

СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан" - РИА Новости, 01.10.2022

СМИ: Куба запросила у США помощь из-за разрушений, вызванных ураганом "Иан"

Куба обратилась к США с редким запросом об оказании экстренной помощи после разрушений, вызванных на острове ураганом "Иан", сообщает американская газета Wall... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:28

2022-10-01T03:28

2022-10-01T09:03

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сша

куба

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Куба обратилась к США с редким запросом об оказании экстренной помощи после разрушений, вызванных на острове ураганом "Иан", сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщения электронной почты.После удара урагана "Иан" карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.Отмечается, что точный размер помощи не был упомянут, а США при этом пока пытаются установить, дополнит ли правительство в Гаване запрос, поскольку оно работает над определением степени ущерба.Как сообщает газета, в электронных письмах также говорится, что США продолжат взаимодействовать с Гаваной, чтобы определить, какой объем помощи необходим, и Вашингтон при этом расценил, что кубинские власти отдадут приоритет больницам, водонасосным сооружениям, санитарии и другой критической инфраструктуре, если США предоставят помощь.Куба более 60 лет, дольше, чем какая-либо другая страна, испытывает на себе влияние односторонних санкций США. Дипломатические отношения США и Кубы были разорваны в середине прошлого века, после чего против островного государства было введено торговое эмбарго. В президентство Барака Обамы США объявили о начале нормализации отношений и смягчении санкций. Процесс прервался во времена Дональда Трампа, который ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран — спонсоров терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.

https://ria.ru/20221001/ian-1820788041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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