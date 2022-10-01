https://ria.ru/20221001/koronavirus-1820819431.html

В Москве за сутки госпитализировали 209 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 209 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 209 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлен 2221 случай COVID, умерли 24 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:16

2022-10-01T11:16

2022-10-01T11:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_da7e6e48c0aa65d6c884e46b276de3e1.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 2221 случай COVID, умерли 24 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2221, госпитализированы - 209 человек, выздоровели - 3446 человек, 24 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 197 769 случаев коронавируса, выздоровели 2 993 185 человек, умерли 46 056 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19