https://ria.ru/20221001/koronavirus-1820818961.html

В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2022

В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19

Более 33 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 103 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:13

2022-10-01T11:13

2022-10-01T11:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 33 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 103 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2644 человека, на 2,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 41 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах."Выздоровели за сутки 52 628 человек, или на 14,0% меньше в сравнении с 30 сентября 2022 года. Выявлено 33 186 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 103 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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