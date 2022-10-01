https://ria.ru/20221001/koronavirus-1820818961.html
В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2022
В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19
Более 33 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 103 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:13
2022-10-01T11:13
2022-10-01T11:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 33 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 103 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2644 человека, на 2,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 41 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах."Выздоровели за сутки 52 628 человек, или на 14,0% меньше в сравнении с 30 сентября 2022 года. Выявлено 33 186 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 103 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2644 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 33 186 новых случаев COVID-19, умерли 103 человека