Палаточный городок протестующих в Кишиневе пополнился новыми манифестантами
В партии "Шор" сообщили о пополнении палаточного городка протестующих в Кишиневе
© Sputnik / Родион ПрокаПалаточный городок у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. К протестующим в палаточном городке в центре Кишинева в субботу присоединилась группа манифестантов из второго по величине города Молдавии – Бельцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор".
В Кишиневе проходит 14 день протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен".
"Сейчас идет подготовка к масштабной акции, которая пройдет 2 октября. Ожидаем большого наплыва людей. Сегодня "Городок перемен" посетили наши сторонники из города Бельцы", - сообщил представитель пресс-службы партии.
По его словам, в воскресенье манифестанты проведут очередной митинг с призывом к отставке президента и проведению досрочных парламентских выборов.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки действующего руководства страны.
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