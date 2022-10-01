https://ria.ru/20221001/kishinev-1820863324.html

Палаточный городок протестующих в Кишиневе пополнился новыми манифестантами

Палаточный городок протестующих в Кишиневе пополнился новыми манифестантами - РИА Новости, 01.10.2022

Палаточный городок протестующих в Кишиневе пополнился новыми манифестантами

К протестующим в палаточном городке в центре Кишинева в субботу присоединилась группа манифестантов из второго по величине города Молдавии – Бельцы, сообщили... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:16

2022-10-01T16:16

2022-10-01T16:16

в мире

илан шор

кишинев

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818367781_0:9:1350:768_1920x0_80_0_0_09a9fa0ed14b408680bc2c90ea690c74.jpg

КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. К протестующим в палаточном городке в центре Кишинева в субботу присоединилась группа манифестантов из второго по величине города Молдавии – Бельцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор".В Кишиневе проходит 14 день протестов сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен"."Сейчас идет подготовка к масштабной акции, которая пройдет 2 октября. Ожидаем большого наплыва людей. Сегодня "Городок перемен" посетили наши сторонники из города Бельцы", - сообщил представитель пресс-службы партии.По его словам, в воскресенье манифестанты проведут очередной митинг с призывом к отставке президента и проведению досрочных парламентских выборов.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки действующего руководства страны.

https://ria.ru/20220924/moldaviya-1819165080.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илан шор, кишинев, молдавия, россия