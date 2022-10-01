https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику - РИА Новости, 01.10.2022
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:25
2022-10-01T12:25
2022-10-01T13:50
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском обстреле.Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Накануне утром ВСУ нанесли по центру Херсона удар из РСЗО HIMARS. По словам члена российской Общественной палаты Александра Малькевича, они прицельно били по дому, в котором жил Катериничев. Российский Следственный комитет возбудил по факту обстрела уголовное дело.Катериничев родом из города Рыбинска Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ. В августе этого года стал первым заместителем главы администрации Херсонской области по безопасности. Последнее место работы — первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, херсон, владимир путин, херсонская область
Общество, Россия, Херсон, Владимир Путин, Херсонская область
12:25 01.10.2022 (обновлено: 13:50 01.10.2022)
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
Путин присвоил звание Героя России замглавы ВГА Катериничеву, убитому при ударе по Херсону