https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html

Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику

Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику - РИА Новости, 01.10.2022

Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:25

2022-10-01T12:25

2022-10-01T13:50

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владимир путин

херсонская область

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском обстреле.Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Накануне утром ВСУ нанесли по центру Херсона удар из РСЗО HIMARS. По словам члена российской Общественной палаты Александра Малькевича, они прицельно били по дому, в котором жил Катериничев. Российский Следственный комитет возбудил по факту обстрела уголовное дело.Катериничев родом из города Рыбинска Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ. В августе этого года стал первым заместителем главы администрации Херсонской области по безопасности. Последнее место работы — первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

https://ria.ru/20220930/kherson-1820522093.html

россия

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, херсон, владимир путин, херсонская область