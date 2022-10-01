Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику - РИА Новости, 01.10.2022
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:25
2022-10-01T13:50
общество
россия
херсон
владимир путин
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820509917_0:214:1815:1234_1920x0_80_0_0_27d3d35de8bd0938017fb4c7920ebb2c.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском обстреле.Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Накануне утром ВСУ нанесли по центру Херсона удар из РСЗО HIMARS. По словам члена российской Общественной палаты Александра Малькевича, они прицельно били по дому, в котором жил Катериничев. Российский Следственный комитет возбудил по факту обстрела уголовное дело.Катериничев родом из города Рыбинска Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ. В августе этого года стал первым заместителем главы администрации Херсонской области по безопасности. Последнее место работы — первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
https://ria.ru/20220930/kherson-1820522093.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820509917_0:44:1815:1405_1920x0_80_0_0_466aa8c81e35cc405b42cdfefd5f62b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, херсон, владимир путин, херсонская область
Общество, Россия, Херсон, Владимир Путин, Херсонская область
12:25 01.10.2022 (обновлено: 13:50 01.10.2022)
 
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику

Путин присвоил звание Героя России замглавы ВГА Катериничеву, убитому при ударе по Херсону

© Фото : ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”Алексей Катериничев
Алексей Катериничев - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”
Алексей Катериничев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему при украинском обстреле.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)", — говорится в документе.

Накануне утром ВСУ нанесли по центру Херсона удар из РСЗО HIMARS. По словам члена российской Общественной палаты Александра Малькевича, они прицельно били по дому, в котором жил Катериничев. Российский Следственный комитет возбудил по факту обстрела уголовное дело.
Катериничев родом из города Рыбинска Ярославской области. Окончил Пограничную академию ФСБ. В августе этого года стал первым заместителем главы администрации Херсонской области по безопасности. Последнее место работы — первый замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:44Специальная военная операция на Украине
В ОП смерть Катериничева назвали актом террора
 
ОбществоРоссияХерсонВладимир ПутинХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала