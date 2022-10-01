https://ria.ru/20221001/kakhovka-1820915720.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 01.10.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели два взрыва, в городе звучит сирена воздушной тревоги,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:24

2022-10-01T22:24

2022-10-01T22:24

специальная военная операция на украине

новая каховка

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ХЕРСОН, 1 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели два взрыва, в городе звучит сирена воздушной тревоги, сообщает администрация Новой Каховки."Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: 2 воздушных взрыва", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.

новая каховка

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новая каховка