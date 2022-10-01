https://ria.ru/20221001/kakhovka-1820915720.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 01.10.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели два взрыва, в городе звучит сирена воздушной тревоги,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:24
2022-10-01T22:24
2022-10-01T22:24
специальная военная операция на украине
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
ХЕРСОН, 1 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, в воздухе прогремели два взрыва, в городе звучит сирена воздушной тревоги, сообщает администрация Новой Каховки."Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: 2 воздушных взрыва", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка
В Новой Каховке сработала ПВО
Новую Каховку обстреливают украинские войска, работает ПВО, прогремели два взрыва