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Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони - РИА Новости, 01.10.2022
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Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони - РИА Новости, 01.10.2022
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони
Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:24
2022-10-01T15:16
в мире
сильвио берлускони
ангела меркель
германия
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италия
вперед, италия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.При этом он отметил, что "когда позволят обстоятельства, он будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта"."Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада", — заключил Берлускони.Ранее итальянский политик предлагал свое посредничество в урегулировании кризиса. По его мнению, в этом могла бы поучаствовать и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.В Италии 25 сентября прошли внеочередные выборы в парламент. На них уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, в которую входит "Вперед, Италия", с около 44% голосов избирателей.
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в мире, сильвио берлускони, ангела меркель, германия, россия, италия, вперед, италия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
В мире, Сильвио Берлускони, Ангела Меркель, Германия, Россия, Италия, Вперед, Италия, Признание ДНР и ЛНР в России, Санкции в отношении России
09:24 01.10.2022 (обновлено: 15:16 01.10.2022)
 
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони

Берлускони считает, что правительство Италии не должно менять позицию в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

"(Отношение. — Прим. ред.) должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве. В этом не может быть никаких сомнений", — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что "когда позволят обстоятельства, он будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта".
"Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада", — заключил Берлускони.
Ранее итальянский политик предлагал свое посредничество в урегулировании кризиса. По его мнению, в этом могла бы поучаствовать и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В Италии 25 сентября прошли внеочередные выборы в парламент. На них уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, в которую входит "Вперед, Италия", с около 44% голосов избирателей.
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В миреСильвио БерлускониАнгела МеркельГерманияРоссияИталияВперед, ИталияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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