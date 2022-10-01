https://ria.ru/20221001/italiya-1820805493.html

Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони

Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони - РИА Новости, 01.10.2022

Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони

Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:24

2022-10-01T09:24

2022-10-01T15:16

в мире

сильвио берлускони

ангела меркель

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вперед, италия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.При этом он отметил, что "когда позволят обстоятельства, он будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта"."Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада", — заключил Берлускони.Ранее итальянский политик предлагал свое посредничество в урегулировании кризиса. По его мнению, в этом могла бы поучаствовать и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.В Италии 25 сентября прошли внеочередные выборы в парламент. На них уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, в которую входит "Вперед, Италия", с около 44% голосов избирателей.

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сильвио берлускони, ангела меркель, германия, россия, италия, вперед, италия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии