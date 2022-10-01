https://ria.ru/20221001/italiya-1820805493.html
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони - РИА Новости, 01.10.2022
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони
Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:24
2022-10-01T09:24
2022-10-01T15:16
в мире
сильвио берлускони
ангела меркель
германия
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италия
вперед, италия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новое правительство Италии не должно менять позицию в отношении России, заявил в интервью газете La Stampa бывший премьер-министр страны и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.При этом он отметил, что "когда позволят обстоятельства, он будет первым, кто будет настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта"."Однако дипломатическое решение предполагает абсолютное единство Запада", — заключил Берлускони.Ранее итальянский политик предлагал свое посредничество в урегулировании кризиса. По его мнению, в этом могла бы поучаствовать и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.В Италии 25 сентября прошли внеочередные выборы в парламент. На них уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, в которую входит "Вперед, Италия", с около 44% голосов избирателей.
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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09:24 01.10.2022 (обновлено: 15:16 01.10.2022)
Италия не должна менять позицию в отношении России, заявил Берлускони
Берлускони считает, что правительство Италии не должно менять позицию в отношении России