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Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу - РИА Новости, 01.10.2022
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Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу
Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу - РИА Новости, 01.10.2022
Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу
Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, сообщает польский оператор GAZ-System. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:21
2022-10-01T13:21
экономика
польша
норвегия
дания
gaz-system
газпром
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ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, сообщает польский оператор GAZ-System."Как и было обещано более 6 лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe", - говорится в сообщении.Компания уточнила, что сначала объем прокачки газа составит 62,4 млн кубометров в сутки.Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, торжественно открыли в минувший вторник.Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год.Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал - Европа".Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что имеет диверсифицированный портфель источников газа для Baltic Pipe, который включает в себя как покупку, так и собственную добычу PGNiG Upstream Norway, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024 году.
https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html
https://ria.ru/20220520/gazoprovod-1789790613.html
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экономика, польша, норвегия, дания, gaz-system, газпром, pgnig
Экономика, Польша, Норвегия, Дания, Gaz-System, Газпром, PGNiG
13:21 01.10.2022
 
Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

GAZ-system: началась прокачка газ по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, сообщает польский оператор GAZ-System.
"Как и было обещано более 6 лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe", - говорится в сообщении.
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Компания уточнила, что сначала объем прокачки газа составит 62,4 млн кубометров в сутки.
Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, торжественно открыли в минувший вторник.
Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год.
Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал - Европа".
Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что имеет диверсифицированный портфель источников газа для Baltic Pipe, который включает в себя как покупку, так и собственную добычу PGNiG Upstream Norway, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024 году.
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ЭкономикаПольшаНорвегияДанияGaz-SystemГазпромPGNiG
 
 
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