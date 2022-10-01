https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820834824.html

Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу - РИА Новости, 01.10.2022

Началась прокачка газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, сообщает польский оператор GAZ-System. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:21

2022-10-01T13:21

2022-10-01T13:21

экономика

польша

норвегия

дания

gaz-system

газпром

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ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, сообщает польский оператор GAZ-System."Как и было обещано более 6 лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe", - говорится в сообщении.Компания уточнила, что сначала объем прокачки газа составит 62,4 млн кубометров в сутки.Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, торжественно открыли в минувший вторник.Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год.Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал - Европа".Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что имеет диверсифицированный портфель источников газа для Baltic Pipe, который включает в себя как покупку, так и собственную добычу PGNiG Upstream Norway, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024 году.

https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html

https://ria.ru/20220520/gazoprovod-1789790613.html

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норвегия

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экономика, польша, норвегия, дания, gaz-system, газпром, pgnig