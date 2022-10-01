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Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022
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Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо
Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022
Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо
МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:28
2022-10-01T20:28
в мире
буркина-фасо
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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе."Франция официально отрицает свою причастность к событиям, происходящим со вчерашнего дня в Буркина-Фасо. Лагерь, в котором расположены французские войска, никогда не принимал Поля-Анри Сандаого Дамибу, как и наше посольство", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление".
https://ria.ru/20220927/frantsiya-1819784409.html
https://ria.ru/20220913/burkina-faso-1816365641.html
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в мире, буркина-фасо, франция, мид франции‎
В мире, Буркина-Фасо, Франция, МИД Франции‎
20:28 01.10.2022
 
Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо

МИД Франции опроверг свою причастность к событиям в Буркина-Фасо и укрытию экс-главы

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе.
"Франция официально отрицает свою причастность к событиям, происходящим со вчерашнего дня в Буркина-Фасо. Лагерь, в котором расположены французские войска, никогда не принимал Поля-Анри Сандаого Дамибу, как и наше посольство", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
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СМИ: Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года
Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.
Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление".
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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