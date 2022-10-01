https://ria.ru/20221001/frantsiya-1820903402.html

Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо

Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022

Франция отвергает свою причастность к событиям в Буркина-Фасо

МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:28

2022-10-01T20:28

2022-10-01T20:28

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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. МИД Франции опроверг данные о том, что смещенный глава правительства Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе."Франция официально отрицает свою причастность к событиям, происходящим со вчерашнего дня в Буркина-Фасо. Лагерь, в котором расположены французские войска, никогда не принимал Поля-Анри Сандаого Дамибу, как и наше посольство", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление".

https://ria.ru/20220927/frantsiya-1819784409.html

https://ria.ru/20220913/burkina-faso-1816365641.html

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в мире, буркина-фасо, франция, мид франции‎