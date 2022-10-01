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В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов
В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов
Специалисты приступают к работам по консервации московских фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:06
2022-10-01T10:06
2022-10-01T10:06
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общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты приступают к работам по консервации московских фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты комплекса городского хозяйства приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключаются последовательно."Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток в зависимости от размера сооружения. Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Сезон фонтанов традиционно начинается в конце апреля, все фонтаны включают почти одновременно, с разницей в полминуты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов
Заммэра Бирюков: специалисты приступают к работам по консервации московских фонтанов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Специалисты приступают к работам по консервации московских фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что на всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключаются последовательно.
"Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток в зависимости от размера сооружения. Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Сезон фонтанов традиционно начинается в конце апреля, все фонтаны включают почти одновременно, с разницей в полминуты.