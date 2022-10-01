https://ria.ru/20221001/fontany-1820810149.html

В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов

В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве специалисты приступают к работам по консервации фонтанов

Специалисты приступают к работам по консервации московских фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:06

2022-10-01T10:06

2022-10-01T10:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796157281_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_a6c28c4868cdb1346cd091b757b90b26.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты приступают к работам по консервации московских фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты комплекса городского хозяйства приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что на всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключаются последовательно."Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток в зависимости от размера сооружения. Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Сезон фонтанов традиционно начинается в конце апреля, все фонтаны включают почти одновременно, с разницей в полминуты.

https://ria.ru/20220928/fontan-1819984479.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков