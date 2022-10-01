https://ria.ru/20221001/evakuatsiya-1820793143.html

Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана

Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана - РИА Новости, 01.10.2022

Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана

Спасатели начали эвакуацию людей с катамарана "Москва", севшего на мель у острова Русского во Владивостоке со 174 пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T05:49

2022-10-01T05:49

2022-10-01T11:29

происшествия

владивосток

русский (остров)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Спасатели начали эвакуацию людей с катамарана "Москва", севшего на мель у острова Русского во Владивостоке со 174 пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа. После эвакуации людей катамаран начнут снимать с мели."Людей с катамарана начали эвакуировать", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что также задействованы два катера МЧС.

https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html

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русский (остров)

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Максим Горбачев

происшествия, владивосток, русский (остров), приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм