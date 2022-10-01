https://ria.ru/20221001/evakuatsiya-1820793143.html
Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана
Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана - РИА Новости, 01.10.2022
Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана
Спасатели начали эвакуацию людей с катамарана "Москва", севшего на мель у острова Русского во Владивостоке со 174 пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T05:49
2022-10-01T05:49
2022-10-01T11:29
происшествия
владивосток
русский (остров)
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95901/94/959019445_0:302:2000:1427_1920x0_80_0_0_88c2575f93c82ec2ab2991949470112f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Спасатели начали эвакуацию людей с катамарана "Москва", севшего на мель у острова Русского во Владивостоке со 174 пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа. После эвакуации людей катамаран начнут снимать с мели."Людей с катамарана начали эвакуировать", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что также задействованы два катера МЧС.
https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html
владивосток
русский (остров)
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95901/94/959019445_97:0:2000:1427_1920x0_80_0_0_e1a3e13ad019eb8267a139f0b7a23a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, русский (остров), приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
05:49 01.10.2022 (обновлено: 11:29 01.10.2022)
Во Владивостоке начали эвакуацию с севшего на мель катамарана
У острова Русского начали эвакуацию 174 пассажиров с севшего на мель катамарана "Москва"
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Спасатели начали эвакуацию людей с катамарана "Москва", севшего на мель у острова Русского во Владивостоке со 174 пассажирами на борту, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа. После эвакуации людей катамаран начнут снимать с мели.
"Людей с катамарана начали эвакуировать", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что также задействованы два катера МЧС.