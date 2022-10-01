https://ria.ru/20221001/eskalatsiya-1820786212.html

Эксперты считают, что США продолжат эскалацию конфликта России и Украины

Эксперты считают, что США продолжат эскалацию конфликта России и Украины - РИА Новости, 01.10.2022

Эксперты считают, что США продолжат эскалацию конфликта России и Украины

Соединенные Штаты не заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта России и Украины и продолжат принимать меры по его эскалации вопреки интересам всего... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T02:09

2022-10-01T02:09

2022-10-01T02:11

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты не заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта России и Украины и продолжат принимать меры по его эскалации вопреки интересам всего коллективного Запада, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По оценкам историка и аналитика международной политики профессора Джерени Кузмарова, американские власти сохранят курс на ослабление своих ключевых соперников - России и Китая.По его мнению, итоги референдумов о присоединении к России усиливают позиции РФ, однако США не готовы рассматривать ослабление Украины в качестве возможного сценария и будут содействовать еще большей эскалации."Эти референдумы, хоть и неидеальны, показывают, что множество жителей восточной Украины предпочли быть частью России так же, как крымчане, и видят в этом для себя большие преимущества для защиты от украинского терроризма, прикрываемого Западом", - указал Кузмаров."Иностранная помощь поддерживает Украину, но как долго это может длиться, сказать затрудняюсь. Страна столкнулась с серьезными экономическими проблемами", - считает эксперт.По мнению президента американского университета в Москве Эдварда Лозански, победа России может пойти на пользу всему западному миру. "В конечном счете, Россия одержит победу, и как бы странно ни прозвучало, это будет на пользу Америке и коллективному Западу", - указал он.Вместе с тем, Лозански не видит возможности для нынешней президентской администрации поменять курс, "пока американский народ на озвучит свои голоса".Историк и аналитик Дэн Лазар в беседе с РИА Новости высказал схожие оценки, отметив желание Вашингтона и дальше увеличивать поставки оружия на Украину.Более того, по оценка Лазара, США могут использовать ситуацию в регионе для дестабилизации Китая, который также рассматривается американскими властями в качестве своего противника, и для установления еще большего контроля за ресурсами в Центральной Азии.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В сентябре Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221001/bayden-1820783007.html

https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820754909.html

https://ria.ru/20220930/tanki-1820775091.html

https://ria.ru/20220930/peregovory-1820771861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, совет безопасности оон, в мире