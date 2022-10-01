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Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы - РИА Новости, 01.10.2022
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы
Синоптики Росгидромета обещают грозу с дождем в Москве до ночи субботы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:36
2022-10-01T14:36
2022-10-01T14:36
москва
общество
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Синоптики Росгидромета обещают грозу с дождем в Москве до ночи субботы, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие два часа 1 октября с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильный", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/tuman-1820798646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Общество, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы
Росгидромет предупредил москвичей о сильном дожде с грозой до ночи субботы