https://ria.ru/20221001/dozhd-1820843771.html

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы - РИА Новости, 01.10.2022

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой до ночи субботы

Синоптики Росгидромета обещают грозу с дождем в Москве до ночи субботы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:36

2022-10-01T14:36

2022-10-01T14:36

москва

общество

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Синоптики Росгидромета обещают грозу с дождем в Москве до ночи субботы, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие два часа 1 октября с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильный", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/tuman-1820798646.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)