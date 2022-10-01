https://ria.ru/20221001/donetsk-1820894634.html

Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк

Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк

Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:21

2022-10-01T19:21

2022-10-01T19:21

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

красногоровка

кировский район

сцкк

нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.07 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Обстрелы также были зафиксированы в 18.40 и 18.44 в направлении Петровского и Кировского районов Донецка, было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка, Новобахмутовка и Горловка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 10 мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

донецк (днр)

красногоровка

кировский район

украина

донецкая народная республика

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донецк (днр), красногоровка, кировский район, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика