https://ria.ru/20221001/donetsk-1820894634.html
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:21
2022-10-01T19:21
2022-10-01T19:21
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
сцкк
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.07 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Обстрелы также были зафиксированы в 18.40 и 18.44 в направлении Петровского и Кировского районов Донецка, было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка, Новобахмутовка и Горловка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 10 мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
украина
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донецк (днр), красногоровка, кировский район, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Красногоровка, Кировский район, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк
ВСУ за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами натовского калибра