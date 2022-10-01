Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donetsk-1820894634.html
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:21
2022-10-01T19:21
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
сцкк
нато
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820810003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6617ad88cf91c7de73e32ca3afa819a1.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.07 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Обстрелы также были зафиксированы в 18.40 и 18.44 в направлении Петровского и Кировского районов Донецка, было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка, Новобахмутовка и Горловка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 10 мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820810003_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5093139a1048b0a517f9bc211f957498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), красногоровка, кировский район, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Красногоровка, Кировский район, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
19:21 01.10.2022
 
Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк

ВСУ за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами натовского калибра

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории города Донецка
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории города Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории города Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за час пять раз обстреляли Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.42 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.49 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.07 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
Обстрелы также были зафиксированы в 18.40 и 18.44 в направлении Петровского и Кировского районов Донецка, было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, согласно сообщению, украинские войска обстреляли населенные пункты Макеевка, Новобахмутовка и Горловка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 10 мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 18:38
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)КрасногоровкаКировский районСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала