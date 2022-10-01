https://ria.ru/20221001/donbass-1820839378.html
В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками
В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 01.10.2022
В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками
Школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:00
2022-10-01T14:00
2022-10-01T15:01
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела поселка Горняк по улице Угольной повреждения получила школа № 67", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Происшествия
14:00 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками
Штаб ДНР сообщил о повреждении школы №67 в Донецке при обстреле со стороны Украины