https://ria.ru/20221001/donbass-1820839378.html

В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками

В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 01.10.2022

В Донецке школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками

Школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:00

2022-10-01T14:00

2022-10-01T15:01

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Школа получила повреждения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела поселка Горняк по улице Угольной повреждения получила школа № 67", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, происшествия