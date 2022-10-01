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Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donbass-1820837818.html
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 01.10.2022
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины
Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:45
2022-10-01T15:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ жилых кварталов Кировского района Донецка по улице Пинтера получили ранения две женщины 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Происшествия
13:45 01.10.2022 (обновлено: 15:00 01.10.2022)
 
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении двух женщин при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле ВФУ жилых кварталов Кировского района Донецка по улице Пинтера получили ранения две женщины 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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