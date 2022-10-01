https://ria.ru/20221001/donbass-1820837818.html
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 01.10.2022
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины
Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:45
2022-10-01T13:45
2022-10-01T15:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ жилых кварталов Кировского района Донецка по улице Пинтера получили ранения две женщины 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Происшествия
13:45 01.10.2022 (обновлено: 15:00 01.10.2022)
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении двух женщин при обстреле ВСУ Кировского района Донецка