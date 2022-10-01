https://ria.ru/20221001/donbass-1820837818.html

Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины

Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 01.10.2022

Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины

Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:45

2022-10-01T13:45

2022-10-01T15:00

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Две женщины 1955 года рождения получили ранения в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ жилых кварталов Кировского района Донецка по улице Пинтера получили ранения две женщины 1955 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия