https://ria.ru/20221001/donbass-1820827546.html
Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов
Украинские войска в период с 08.50 по 11.03 (совпадает с московским временем) выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:28
2022-10-01T12:28
2022-10-01T15:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в период с 08.50 по 11.03 (совпадает с московским временем) выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что в 08.50 зафиксирован обстрел в направлении Киевского и Куйбышевского районов, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка подвергался обстрелам в 09.00 и 09.28, в его направлении было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров.Кроме того, в 10.05 зафиксирован обстрел в направлении Куйбышевского и Кировского районов, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район также попал под обстрелы в 10.26 и 11.03, по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Происшествия
12:28 01.10.2022 (обновлено: 15:00 01.10.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку более 20 снарядов за два часа