https://ria.ru/20221001/donbass-1820827546.html

Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов

Украинские войска в период с 08.50 по 11.03 (совпадает с московским временем) выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:28

2022-10-01T12:28

2022-10-01T15:00

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в период с 08.50 по 11.03 (совпадает с московским временем) выпустили по районам Донецка более 20 снарядов калибром 155 и 152 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что в 08.50 зафиксирован обстрел в направлении Киевского и Куйбышевского районов, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка подвергался обстрелам в 09.00 и 09.28, в его направлении было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров.Кроме того, в 10.05 зафиксирован обстрел в направлении Куйбышевского и Кировского районов, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район также попал под обстрелы в 10.26 и 11.03, по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк (днр), донецкая народная республика, происшествия