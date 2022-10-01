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В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 01.10.2022
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
Два человека погибли в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, еще четверо пострадали, сообщает штаб... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:28
2022-10-01T08:28
2022-10-01T14:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Два человека погибли в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, еще четверо пострадали, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 30 сентября до 08.00 1 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
08:28 01.10.2022 (обновлено: 14:59 01.10.2022)
В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели двух человек за сутки из-за обстрелов со стороны Украины