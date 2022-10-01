https://ria.ru/20221001/donbass-1820798777.html

В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины

В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 01.10.2022

В ДНР два человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины

Два человека погибли в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, еще четверо пострадали, сообщает штаб... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:28

2022-10-01T08:28

2022-10-01T14:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Два человека погибли в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск за сутки, еще четверо пострадали, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 30 сентября до 08.00 1 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли 2 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия