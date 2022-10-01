https://ria.ru/20221001/dogovory-1820781810.html

Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат

Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат - РИА Новости, 01.10.2022

Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат

Подписанные в пятницу в Кремле договоры о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пересмотру или сомнению со стороны Запада не... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:46

2022-10-01T00:46

2022-10-01T00:46

василий пискарев

владимир путин

денис пушилин

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

политика

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подписанные в пятницу в Кремле договоры о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пересмотру или сомнению со стороны Запада не подлежат, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, нынешние события войдут в учебники истории и помогут наладить жизнь миллионам наших соотечественников. "Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области возвращаются на Родину", - отметил Пискарев.По словам депутата, для жителей новых субъектов, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, присоединение к России означает возможность говорить и учиться на родном языке в мирных условиях и отсутствие страха за жизнь своих детей."Результаты референдумов убедительно показали, что именно вместе с Россией и в составе России население этих исторических русских земель видит свое будущее. Быть в составе России для них значит перестать бояться за жизнь своих детей, иметь возможность говорить и учиться на родном языке и просто жить и работать в мирных условиях", - заявил депутат.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20220930/putin-1820775903.html

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луганская народная республика

херсонская область

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Алексей Калабанов

василий пискарев, владимир путин, денис пушилин, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, политика