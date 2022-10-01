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Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат - РИА Новости, 01.10.2022
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Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат
Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат - РИА Новости, 01.10.2022
Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат
Подписанные в пятницу в Кремле договоры о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пересмотру или сомнению со стороны Запада не... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:46
2022-10-01T00:46
василий пискарев
владимир путин
денис пушилин
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политика
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подписанные в пятницу в Кремле договоры о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пересмотру или сомнению со стороны Запада не подлежат, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, нынешние события войдут в учебники истории и помогут наладить жизнь миллионам наших соотечественников. "Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области возвращаются на Родину", - отметил Пискарев.По словам депутата, для жителей новых субъектов, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, присоединение к России означает возможность говорить и учиться на родном языке в мирных условиях и отсутствие страха за жизнь своих детей."Результаты референдумов убедительно показали, что именно вместе с Россией и в составе России население этих исторических русских земель видит свое будущее. Быть в составе России для них значит перестать бояться за жизнь своих детей, иметь возможность говорить и учиться на родном языке и просто жить и работать в мирных условиях", - заявил депутат.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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василий пискарев, владимир путин, денис пушилин, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, политика
Василий Пискарев, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ, Политика
00:46 01.10.2022
 
Депутат Госдумы: договоры с новыми регионами России пересмотру не подлежат

Депутат Госдумы Пискарев: договоры с новыми российскими регионами пересмотру не подлежат

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подписанные в пятницу в Кремле договоры о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пересмотру или сомнению со стороны Запада не подлежат, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Подписанные сегодня в Кремле договоры полностью соответствуют нормам международного права. Люди, проголосовавшие за воссоединение с Россией, выразили свою волю самым демократическим способом, и это решение не может подвергаться сомнению или пересмотру по мановению из-за океана", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
По его словам, нынешние события войдут в учебники истории и помогут наладить жизнь миллионам наших соотечественников. "Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области возвращаются на Родину", - отметил Пискарев.
По словам депутата, для жителей новых субъектов, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, присоединение к России означает возможность говорить и учиться на родном языке в мирных условиях и отсутствие страха за жизнь своих детей.
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"Результаты референдумов убедительно показали, что именно вместе с Россией и в составе России население этих исторических русских земель видит свое будущее. Быть в составе России для них значит перестать бояться за жизнь своих детей, иметь возможность говорить и учиться на родном языке и просто жить и работать в мирных условиях", - заявил депутат.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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Василий ПискаревВладимир ПутинДенис ПушилинРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьГосдума РФПолитика
 
 
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