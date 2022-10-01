https://ria.ru/20221001/dnr-1820876156.html

Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России

Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России - РИА Новости, 01.10.2022

Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России

Вхождение Донецкой Народной Республики в состав России позволит реализовать надежды жителей на жизнь в мирной, сильной, процветающей стране, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:28

2022-10-01T17:28

2022-10-01T17:28

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав России позволит реализовать надежды жителей на жизнь в мирной, сильной, процветающей стране, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Александр Мальков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Подписание договора – это логичное продолжение нашего пути, который мы избрали в 2014 году. Наша основная задача – это защита прав и свобод граждан, создание комфортных и безопасных условий для проживания нашего народа. Уверен, что, являясь субъектом Российской Федерации, мы в полной мере реализуем все чаяния наших граждан – жить в мирной, процветающей, справедливой, сильной и гордой стране", - сказал Мальков.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/putin-1820726500.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе