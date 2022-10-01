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Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России - РИА Новости, 01.10.2022
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Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России
Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России - РИА Новости, 01.10.2022
Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России
Вхождение Донецкой Народной Республики в состав России позволит реализовать надежды жителей на жизнь в мирной, сильной, процветающей стране, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:28
2022-10-01T17:28
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав России позволит реализовать надежды жителей на жизнь в мирной, сильной, процветающей стране, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Александр Мальков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Подписание договора – это логичное продолжение нашего пути, который мы избрали в 2014 году. Наша основная задача – это защита прав и свобод граждан, создание комфортных и безопасных условий для проживания нашего народа. Уверен, что, являясь субъектом Российской Федерации, мы в полной мере реализуем все чаяния наших граждан – жить в мирной, процветающей, справедливой, сильной и гордой стране", - сказал Мальков.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
17:28 01.10.2022
 
Депутат ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России

Депутат ДНР: вхождение региона в состав России реализует надежды людей на мирную жизнь

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела "Россия" в Донецке
Стела Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Стела "Россия" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав России позволит реализовать надежды жителей на жизнь в мирной, сильной, процветающей стране, заявил РИА Новости депутат народного совета ДНР Александр Мальков.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"Подписание договора – это логичное продолжение нашего пути, который мы избрали в 2014 году. Наша основная задача – это защита прав и свобод граждан, создание комфортных и безопасных условий для проживания нашего народа. Уверен, что, являясь субъектом Российской Федерации, мы в полной мере реализуем все чаяния наших граждан – жить в мирной, процветающей, справедливой, сильной и гордой стране", - сказал Мальков.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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