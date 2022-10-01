https://ria.ru/20221001/dnr-1820875058.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное - РИА Новости, 01.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк, Минеральное и трижды Макеевку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:21

2022-10-01T17:21

2022-10-01T17:21

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Минеральное и трижды Макеевку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.08 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска в 16.29 и 16.37 обстреляли Горняцкий и Червоногвардейский районы Макеевки, выпустив в сумме шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/politika-1820870829.html

https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820843093.html

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины