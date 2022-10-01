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Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива - РИА Новости, 01.10.2022
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Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива - РИА Новости, 01.10.2022
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива
Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:51
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экономика
бразилия
россия
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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.Договоренность о поставках дизеля из России в Бразилию была достигнута в июле, об этом журналистам сообщал президент Болсонару.Стоимость топлива в Бразилии поднялась к концу лета до исторического максимума, около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель, в свою очередь, подстегивают инфляцию в стране.
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экономика, бразилия, россия
Экономика, Бразилия, Россия
03:51 01.10.2022 (обновлено: 16:01 01.10.2022)
 
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива

В порт Сан-Паулу Сантус прибыли 35 миллионов литров российского дизельного топлива

© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOLПорт Сантус
Порт Сантус - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOL
Порт Сантус. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.

"В порт Сантус из России прибыло около 35 миллионов литров дизельного топлива. Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе. Новые грузы ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению топливных цен", — написал он в своем блоге в Twitter.

Договоренность о поставках дизеля из России в Бразилию была достигнута в июле, об этом журналистам сообщал президент Болсонару.
Стоимость топлива в Бразилии поднялась к концу лета до исторического максимума, около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель, в свою очередь, подстегивают инфляцию в стране.
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