https://ria.ru/20221001/dizel-1820790439.html

Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива

Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива - РИА Новости, 01.10.2022

Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива

Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:51

2022-10-01T03:51

2022-10-01T16:01

экономика

бразилия

россия

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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.Договоренность о поставках дизеля из России в Бразилию была достигнута в июле, об этом журналистам сообщал президент Болсонару.Стоимость топлива в Бразилии поднялась к концу лета до исторического максимума, около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель, в свою очередь, подстегивают инфляцию в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/braziliya-1801112664.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, бразилия, россия