https://ria.ru/20221001/dizel-1820790439.html
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива - РИА Новости, 01.10.2022
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива
Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:51
2022-10-01T03:51
2022-10-01T16:01
экономика
бразилия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820790602_0:41:3472:1994_1920x0_80_0_0_a021e9c22c015942e038ed59daa1c91b.jpg
МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.Договоренность о поставках дизеля из России в Бразилию была достигнута в июле, об этом журналистам сообщал президент Болсонару.Стоимость топлива в Бразилии поднялась к концу лета до исторического максимума, около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель, в свою очередь, подстегивают инфляцию в стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/braziliya-1801112664.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820790602_381:0:3092:2033_1920x0_80_0_0_70f028f3061bdc7dfb80c06c893689a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия
Экономика, Бразилия, Россия
03:51 01.10.2022 (обновлено: 16:01 01.10.2022)
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива
В порт Сан-Паулу Сантус прибыли 35 миллионов литров российского дизельного топлива
МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.
"В порт Сантус из России прибыло около 35 миллионов литров дизельного топлива. Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе. Новые грузы ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению топливных цен", — написал он в своем блоге в Twitter.
Договоренность о поставках дизеля из России в Бразилию была достигнута в июле, об этом журналистам сообщал президент Болсонару.
Стоимость топлива в Бразилии поднялась к концу лета до исторического максимума, около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель, в свою очередь, подстегивают инфляцию в стране.