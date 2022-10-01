Правящая коалиция сохранила большинство в сенате Чехии
Правящая коалиция сохранила большинство в сенате Чехии после выборов 1/3 его состава
Здание Сената Чехии в Вальдштейнском саду. Архивное фото
ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. Партии правящей коалиции, по предварительным данным, сохранили большинство в верхней палате чешского парламента - сенате после прошедшего в пятницу-субботу второго тура выборов одной трети его состава, сообщило Чешское ТВ.
"Судя по предварительны данным, второй тур выборов одной трети сената принес большой успех партиям правящей коалиции, которые упрочили свои позиции в верхней палате парламента. У оппозиционного движения ANO, возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем, уже обеспечил себе место в сенате один представитель, который набрал в своем избирательном округе более 50% голосов, и еще 3 кандидата пока, до конца подсчета результатов голосования, сохраняют шансы на успех. Остальные 24 места достались кандидатам от партий правящей коалиции и независимым. Больше всего мандатов, восемь, завоевала Гражданская демократическая партия, возглавляемая премьером Петром Фиалой", - говорится в сообщении.
В чешский сенат входит 81 человек, при этом каждые 6 лет производится переизбрание одной трети (27 мандатов) его состава. По итогам голосования в районе Йиглава на востоке страны сохранил свое место в сенате Милош Выстрчил, который, таким образом, может еще 2 года оставаться на посту председателя верхней палаты, являющемся в политической иерархии страны вторым по значению после президента страны.
Выборы в сенат, как и в прежние годы, и на сей раз отличались низкой активностью избирателей. Во втором туре, по предварительным данным, приняли участие около 19% избирателей. По данным СМИ, никаких серьезных нарушений во время голосования не произошло. Предварительные итоги голосования станут известны через несколько часов, об официальных результатах центризбирком сообщит утром в понедельник.