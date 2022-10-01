https://ria.ru/20221001/chekhiya-1820881661.html

Правящая коалиция сохранила большинство в сенате Чехии

Правящая коалиция сохранила большинство в сенате Чехии - РИА Новости, 01.10.2022

Правящая коалиция сохранила большинство в сенате Чехии

Партии правящей коалиции, по предварительным данным, сохранили большинство в верхней палате чешского парламента - сенате после прошедшего в пятницу-субботу... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:09

2022-10-01T18:09

2022-10-01T18:09

в мире

андрей бабиш

чехия

петр фиала

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ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. Партии правящей коалиции, по предварительным данным, сохранили большинство в верхней палате чешского парламента - сенате после прошедшего в пятницу-субботу второго тура выборов одной трети его состава, сообщило Чешское ТВ."Судя по предварительны данным, второй тур выборов одной трети сената принес большой успех партиям правящей коалиции, которые упрочили свои позиции в верхней палате парламента. У оппозиционного движения ANO, возглавляемого экс-премьером Андреем Бабишем, уже обеспечил себе место в сенате один представитель, который набрал в своем избирательном округе более 50% голосов, и еще 3 кандидата пока, до конца подсчета результатов голосования, сохраняют шансы на успех. Остальные 24 места достались кандидатам от партий правящей коалиции и независимым. Больше всего мандатов, восемь, завоевала Гражданская демократическая партия, возглавляемая премьером Петром Фиалой", - говорится в сообщении.В чешский сенат входит 81 человек, при этом каждые 6 лет производится переизбрание одной трети (27 мандатов) его состава. По итогам голосования в районе Йиглава на востоке страны сохранил свое место в сенате Милош Выстрчил, который, таким образом, может еще 2 года оставаться на посту председателя верхней палаты, являющемся в политической иерархии страны вторым по значению после президента страны.Выборы в сенат, как и в прежние годы, и на сей раз отличались низкой активностью избирателей. Во втором туре, по предварительным данным, приняли участие около 19% избирателей. По данным СМИ, никаких серьезных нарушений во время голосования не произошло. Предварительные итоги голосования станут известны через несколько часов, об официальных результатах центризбирком сообщит утром в понедельник.

https://ria.ru/20221001/kontrabanda-1820794294.html

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в мире, андрей бабиш, чехия, петр фиала