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Британцы возвращаются в 1753 год - РИА Новости, 01.10.2022
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Британцы возвращаются в 1753 год
Британцы возвращаются в 1753 год - РИА Новости, 01.10.2022
Британцы возвращаются в 1753 год
Из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и ресторанах все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения, а бассейны рекомендуют клиентам... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:44
2022-10-01T01:44
в мире
великобритания
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и ресторанах все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения, а бассейны рекомендуют клиентам принимать душ дома, передает газета The Independent.Как отмечает издание, многие предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении своих затрат на электроэнергию более чем на 500%, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться.Так, паб The Masons Arms в Корнуолле ради сокращения счетов за электроэнергию перешел на использование свечей по понедельникам. По словам хозяев заведения, все компании вокруг ищут стратегии для выживания, закрываясь на несколько дней в неделю для экономии расходов. "Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms", - посетовал один из владельцев паба.Хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне Каллум Нолан также заявил, что перейдет на свечи и не будет поддаваться "сумасшедшему" повышению цен на электроэнергию. Он добавил, что не исключает отказа от оплаты своего счета в следующем месяце из-за увеличения расходов на 200%.Еще один паб, Thomas Daniell из Корнуолла, планирует в следующем месяце полностью отключать электричество на один день. Кроме того, заведение было вынуждено прекратить работу по понедельникам и вторникам. "Все борются со стоимостью жизни. Это выходит из-под контроля", - пожаловался менеджер паба Джейми Хилтон-Лэвендер.Рост цен на электроэнергию отразился и на компаниях, связанных с индустрией фитнеса. Так, руководство фитнес-клуба с бассейном Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, который действует на базе благотворительной организации, опубликовал специальный опрос для своих клиентов, в котором упоминалось о том, что при использовании душа посетителями расходуется значительное количество воды, а также энергии для ее подогрева. "Не могли бы вы принимать душ дома вместо бассейна?" — приводит издание отрывок из опроса.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220930/britaniya-1820566548.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
01:44 01.10.2022
 
Британцы возвращаются в 1753 год

Independent: британские предприятия прогнозируют рост затрат на электричество на 500%

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и ресторанах все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения, а бассейны рекомендуют клиентам принимать душ дома, передает газета The Independent.
Как отмечает издание, многие предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении своих затрат на электроэнергию более чем на 500%, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться.
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Так, паб The Masons Arms в Корнуолле ради сокращения счетов за электроэнергию перешел на использование свечей по понедельникам. По словам хозяев заведения, все компании вокруг ищут стратегии для выживания, закрываясь на несколько дней в неделю для экономии расходов. "Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms", - посетовал один из владельцев паба.
Хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне Каллум Нолан также заявил, что перейдет на свечи и не будет поддаваться "сумасшедшему" повышению цен на электроэнергию. Он добавил, что не исключает отказа от оплаты своего счета в следующем месяце из-за увеличения расходов на 200%.
Еще один паб, Thomas Daniell из Корнуолла, планирует в следующем месяце полностью отключать электричество на один день. Кроме того, заведение было вынуждено прекратить работу по понедельникам и вторникам. "Все борются со стоимостью жизни. Это выходит из-под контроля", - пожаловался менеджер паба Джейми Хилтон-Лэвендер.
Рост цен на электроэнергию отразился и на компаниях, связанных с индустрией фитнеса. Так, руководство фитнес-клуба с бассейном Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, который действует на базе благотворительной организации, опубликовал специальный опрос для своих клиентов, в котором упоминалось о том, что при использовании душа посетителями расходуется значительное количество воды, а также энергии для ее подогрева. "Не могли бы вы принимать душ дома вместо бассейна?" — приводит издание отрывок из опроса.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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