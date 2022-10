https://ria.ru/20221001/britaniya-1820785070.html

Британцы возвращаются в 1753 год

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и ресторанах все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения, а бассейны рекомендуют клиентам принимать душ дома, передает газета The Independent.Как отмечает издание, многие предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении своих затрат на электроэнергию более чем на 500%, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться.Так, паб The Masons Arms в Корнуолле ради сокращения счетов за электроэнергию перешел на использование свечей по понедельникам. По словам хозяев заведения, все компании вокруг ищут стратегии для выживания, закрываясь на несколько дней в неделю для экономии расходов. "Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся The Masons Arms", - посетовал один из владельцев паба.Хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне Каллум Нолан также заявил, что перейдет на свечи и не будет поддаваться "сумасшедшему" повышению цен на электроэнергию. Он добавил, что не исключает отказа от оплаты своего счета в следующем месяце из-за увеличения расходов на 200%.Еще один паб, Thomas Daniell из Корнуолла, планирует в следующем месяце полностью отключать электричество на один день. Кроме того, заведение было вынуждено прекратить работу по понедельникам и вторникам. "Все борются со стоимостью жизни. Это выходит из-под контроля", - пожаловался менеджер паба Джейми Хилтон-Лэвендер.Рост цен на электроэнергию отразился и на компаниях, связанных с индустрией фитнеса. Так, руководство фитнес-клуба с бассейном Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, который действует на базе благотворительной организации, опубликовал специальный опрос для своих клиентов, в котором упоминалось о том, что при использовании душа посетителями расходуется значительное количество воды, а также энергии для ее подогрева. "Не могли бы вы принимать душ дома вместо бассейна?" — приводит издание отрывок из опроса.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

