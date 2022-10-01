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Украинская беженка собирается вернуться домой из Британии
Украинская беженка собирается вернуться домой из Британии - РИА Новости, 01.10.2022
Украинская беженка собирается вернуться домой из Британии
Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, собирается вернуться на Украину после того, как мужчина положил конец их... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:48
2022-10-01T15:48
2022-10-01T15:48
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, собирается вернуться на Украину после того, как мужчина положил конец их отношениям, сообщает газета Daily Mail.История британца Энтони Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Ранее стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.Согласно газете, беженка "собирает чемоданы и возвращается на Украину"."Возможно, мне придется вернуться на Украину, потому что я не могу так долго жить в таких условиях. Моя семья хочет, чтобы я вернулась", - отметила Софья, которая ранее проживала во Львове.Отмечается, что Гарнетт поговорил с Каркадым после ее задержания. Он сказал ей, что они больше никогда не будут парой. Тони при этом выразил надежду на то, что они смогут остаться друзьями.Однако Каркадым несмотря на решение Гарнетта прекратить отношения не собирается отказываться от него. "Я сказала ему, что больше никогда не буду пить и что мы можем быть счастливы вместе, если он даст мне еще один шанс", - добавила она.По словам беженки, с ней уже связался некий "миллионер с домом в Лондоне" и предложил ей жилье и возможность заниматься в его спортзале. "Я не знаю этого мужчину. Это звучит слишком странно. Он говорит, что он миллионер. Но это ничего для меня не значит. Тони стоит много-много миллионов", - отметила Каркадым. Гарнетт в свою очередь заявил, что получает десятки любовных признаний от женщин.
https://ria.ru/20220512/bezhentsy-1788196941.html
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в мире, украина, львов, великобритания, беженцы
В мире, Украина, Львов, Великобритания, Беженцы
Украинская беженка собирается вернуться домой из Британии
Daily Mail: беженка из Украины собирается вернуться домой после расставания с британцем
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, собирается вернуться на Украину после того, как мужчина положил конец их отношениям, сообщает
газета Daily Mail.
История британца Энтони Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Ранее стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.
Согласно газете, беженка "собирает чемоданы и возвращается на Украину".
"Возможно, мне придется вернуться на Украину, потому что я не могу так долго жить в таких условиях. Моя семья хочет, чтобы я вернулась", - отметила Софья, которая ранее проживала во Львове
.
Отмечается, что Гарнетт поговорил с Каркадым после ее задержания. Он сказал ей, что они больше никогда не будут парой. Тони при этом выразил надежду на то, что они смогут остаться друзьями.
Однако Каркадым несмотря на решение Гарнетта прекратить отношения не собирается отказываться от него. "Я сказала ему, что больше никогда не буду пить и что мы можем быть счастливы вместе, если он даст мне еще один шанс", - добавила она.
По словам беженки, с ней уже связался некий "миллионер с домом в Лондоне" и предложил ей жилье и возможность заниматься в его спортзале. "Я не знаю этого мужчину. Это звучит слишком странно. Он говорит, что он миллионер. Но это ничего для меня не значит. Тони стоит много-много миллионов", - отметила Каркадым. Гарнетт в свою очередь заявил, что получает десятки любовных признаний от женщин.