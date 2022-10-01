13:42 01.10.2022 (обновлено: 13:43 01.10.2022)
СМИ: Минобороны Британии не селит украинских беженцев в ведомственные дома
Daily Mail: Минобороны Британии не поселяет украинских беженцев в ведомственные дома
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минобороны Британии, несмотря на просьбы со стороны местных властей, не расселяет беженцев из Украины в принадлежащих ведомству домах, сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что глава совета графства Уилтшир Ричард Клевер на протяжении месяцев пытался убедить организацию по вопросам инфраструктуры министерства передать дома беженцам. Однако ведомство так и не приняло меры, несмотря на то, что некоторые дома пустуют уже несколько лет.
"Я сейчас нахожусь на грани кризиса жилья. У меня 360 украинских семей, которым, скорее всего, нужно покинуть принявшие их семьи", - приводит издание слова Клевера. При этом, по данным газеты, Минобороны располагает в графстве по меньшей мере 1350 домами для расселения семей военнослужащих.
Глава совета Уилтшира назвал позорным бездействие ведомства.
Ранее газета Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.
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