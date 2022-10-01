https://ria.ru/20221001/bezhentsy-1820837402.html

СМИ: Минобороны Британии не селит украинских беженцев в ведомственные дома

СМИ: Минобороны Британии не селит украинских беженцев в ведомственные дома - РИА Новости, 01.10.2022

СМИ: Минобороны Британии не селит украинских беженцев в ведомственные дома

Минобороны Британии, несмотря на просьбы со стороны местных властей, не расселяет беженцев из Украины в принадлежащих ведомству домах, сообщает издание Daily... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:42

2022-10-01T13:42

2022-10-01T13:43

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уилтшир

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минобороны Британии, несмотря на просьбы со стороны местных властей, не расселяет беженцев из Украины в принадлежащих ведомству домах, сообщает издание Daily Mail.Отмечается, что глава совета графства Уилтшир Ричард Клевер на протяжении месяцев пытался убедить организацию по вопросам инфраструктуры министерства передать дома беженцам. Однако ведомство так и не приняло меры, несмотря на то, что некоторые дома пустуют уже несколько лет."Я сейчас нахожусь на грани кризиса жилья. У меня 360 украинских семей, которым, скорее всего, нужно покинуть принявшие их семьи", - приводит издание слова Клевера. При этом, по данным газеты, Минобороны располагает в графстве по меньшей мере 1350 домами для расселения семей военнослужащих.Глава совета Уилтшира назвал позорным бездействие ведомства.Ранее газета Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, украина, уилтшир