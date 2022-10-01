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На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА - РИА Новости, 01.10.2022
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На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА
На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА - РИА Новости, 01.10.2022
На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА
Гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что на заводе Baykar на Украине будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА)... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:51
2022-10-01T12:51
в мире
технологии
василий боднар
украина
турция
киевская область
bayraktar
бпла
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что на заводе Baykar на Украине будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА) Bayraktar Akıncı, которых нет на вооружении украинских войск."На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине", - приводит слова Байрактара сайт Еspreso.tv.По его словам, работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается, несмотря на происходящие события, в планах выпуск новых моделей."Одна из будущих моделей дронов может получить украинское название", - отметил Байрактар.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным.Посол в Турции Василий Боднар в августе заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. По информации Байрактара, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300.
https://ria.ru/20220819/tekhnika-1810460583.html
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украина
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в мире, технологии, василий боднар, украина, турция, киевская область, bayraktar , бпла
В мире, Технологии, Василий Боднар, Украина, Турция, Киевская область, Bayraktar , БПЛА
12:51 01.10.2022
 
На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА

В Baykar заявили о выпуске новой модели БПЛА на украинском заводе компании

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеспилотник Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что на заводе Baykar на Украине будут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА) Bayraktar Akıncı, которых нет на вооружении украинских войск.
"На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине", - приводит слова Байрактара сайт Еspreso.tv.
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По его словам, работа над созданием завода Baykar на Украине продолжается, несмотря на происходящие события, в планах выпуск новых моделей.
"Одна из будущих моделей дронов может получить украинское название", - отметил Байрактар.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным.
Посол в Турции Василий Боднар в августе заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. По информации Байрактара, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300.
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В миреТехнологииВасилий БоднарУкраинаТурцияКиевская областьBayraktarБПЛА
 
 
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