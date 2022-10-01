https://ria.ru/20221001/bankrot-1820845598.html

"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных

"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных - РИА Новости, 01.10.2022

"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных

Арбитражный суд приостанавливает производство по делу о банкротстве в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ согласно п.2 РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:48

2022-10-01T14:48

2022-10-01T15:02

россия

частичная мобилизация в россии

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Арбитражный суд приостанавливает производство по делу о банкротстве в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ согласно п.2 ч.1 ст.143 АПК РФ, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве. В соответствии с п.2 ч.1 ст.143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ", - сообщили на портале.При приостановлении производства по делу суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу.

https://ria.ru/20221001/nalog-1820840561.html

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россия, частичная мобилизация в россии, экономика