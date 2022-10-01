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"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных
"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных - РИА Новости, 01.10.2022
"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных
Арбитражный суд приостанавливает производство по делу о банкротстве в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ согласно п.2 РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:48
2022-10-01T14:48
2022-10-01T15:02
россия
частичная мобилизация в россии
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Арбитражный суд приостанавливает производство по делу о банкротстве в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ согласно п.2 ч.1 ст.143 АПК РФ, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве. В соответствии с п.2 ч.1 ст.143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ", - сообщили на портале.При приостановлении производства по делу суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу.
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россия, частичная мобилизация в россии, экономика
Россия, Частичная мобилизация в России, Экономика
14:48 01.10.2022 (обновлено: 15:02 01.10.2022)
"Объясняем.рф": суд может приостанавливать дела о банкротстве военных
"Объясняем.рф": арбитражный суд может приостанавливать дела о банкротстве военнослужащих