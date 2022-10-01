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Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт" - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/artilleristy-1820915376.html
Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"
Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт" - РИА Новости, 01.10.2022
Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"
Артиллеристы 1-й Славянской бригады продолжают поражать позиции врага . РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и САУ "Гиацинт" калибром 152 миллиметра. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:18
2022-10-01T22:23
специальная военная операция на украине
технологии
авдеевка
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады продолжают поражать позиции врага . РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и САУ "Гиацинт" калибром 152 миллиметра.На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата благодаря мощному увеличению хорошо видно перемещение украинских боевиков в одном из укрепрайонов на юго-западной окраине Авдеевки. Они предприняли попытку перегнать автомобиль в более безопасное, как им казалось, место и были обнаружены оператором БПЛА. После обнаружения укрепленного пункта он был уверенно поражен несколькими выстрелами из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра.Гаубица отечественного производства предназначена для подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, оборонительных сооружений, живой силы и техники противника на расстоянии до 28 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Евгения Нефедова
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технологии, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Авдеевка
22:18 01.10.2022 (обновлено: 22:23 01.10.2022)
 
Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"

Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из самоходных артиллерийских установок "Акация". Скриншот видео
Российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из самоходных артиллерийских установок Акация. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из самоходных артиллерийских установок "Акация". Скриншот видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады продолжают поражать позиции врага . РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и САУ "Гиацинт" калибром 152 миллиметра.
На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата благодаря мощному увеличению хорошо видно перемещение украинских боевиков в одном из укрепрайонов на юго-западной окраине Авдеевки. Они предприняли попытку перегнать автомобиль в более безопасное, как им казалось, место и были обнаружены оператором БПЛА. После обнаружения укрепленного пункта он был уверенно поражен несколькими выстрелами из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра.
Гаубица отечественного производства предназначена для подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, оборонительных сооружений, живой силы и техники противника на расстоянии до 28 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииАвдеевка
 
 
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