https://ria.ru/20221001/artilleristy-1820915376.html

Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"

Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт" - РИА Новости, 01.10.2022

Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"

Артиллеристы 1-й Славянской бригады продолжают поражать позиции врага . РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и САУ "Гиацинт" калибром 152 миллиметра. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:18

2022-10-01T22:18

2022-10-01T22:23

специальная военная операция на украине

технологии

авдеевка

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады продолжают поражать позиции врага . РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и САУ "Гиацинт" калибром 152 миллиметра.На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата благодаря мощному увеличению хорошо видно перемещение украинских боевиков в одном из укрепрайонов на юго-западной окраине Авдеевки. Они предприняли попытку перегнать автомобиль в более безопасное, как им казалось, место и были обнаружены оператором БПЛА. После обнаружения укрепленного пункта он был уверенно поражен несколькими выстрелами из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра.Гаубица отечественного производства предназначена для подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, оборонительных сооружений, живой силы и техники противника на расстоянии до 28 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, авдеевка