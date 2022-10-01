22:18 01.10.2022 (обновлено: 22:23 01.10.2022)
Артиллеристы показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали взаимодействие БПЛА и САУ "Гиацинт"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из самоходных артиллерийских установок "Акация". Скриншот видео
Российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из самоходных артиллерийских установок "Акация". Скриншот видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады продолжают поражать позиции врага . РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и САУ "Гиацинт" калибром 152 миллиметра.
На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата благодаря мощному увеличению хорошо видно перемещение украинских боевиков в одном из укрепрайонов на юго-западной окраине Авдеевки. Они предприняли попытку перегнать автомобиль в более безопасное, как им казалось, место и были обнаружены оператором БПЛА. После обнаружения укрепленного пункта он был уверенно поражен несколькими выстрелами из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра.
Гаубица отечественного производства предназначена для подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, оборонительных сооружений, живой силы и техники противника на расстоянии до 28 километров.