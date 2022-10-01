10:52 01.10.2022 (обновлено: 15:02 01.10.2022)
Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым
Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России не последним воссоединением
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости и не последнее воссоединение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
"Это восстановление исторической справедливости, все происходит правильно. Президент четко сказал: мы возвращаемся в исторические границы, русский мир возвращается в эти границы… Поэтому чувство гордости за страну, за президента, за его решения, на самом деле это все правильно. Поэтому – слава богу, двигаемся вперед, уверен, что это не последнее воссоединение", - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.