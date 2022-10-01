https://ria.ru/20221001/aksenov-1820815111.html

Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым

Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым - РИА Новости, 01.10.2022

Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым

Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости и не последнее воссоединение, заявил... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:52

2022-10-01T10:52

2022-10-01T15:02

сергей аксенов (политик)

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

владимир путин

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости и не последнее воссоединение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220930/putin-1820731373.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

россия

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Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, владимир путин, нато, россия, политика