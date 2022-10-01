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Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым - РИА Новости, 01.10.2022
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Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым
Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым - РИА Новости, 01.10.2022
Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым
Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости и не последнее воссоединение, заявил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:52
2022-10-01T15:02
сергей аксенов (политик)
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости и не последнее воссоединение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220930/putin-1820731373.html
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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сергей аксенов (политик), республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, владимир путин, нато, россия, политика
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Путин, НАТО, Россия, Политика
10:52 01.10.2022 (обновлено: 15:02 01.10.2022)
 
Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым

Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России не последним воссоединением

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости и не последнее воссоединение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
"Это восстановление исторической справедливости, все происходит правильно. Президент четко сказал: мы возвращаемся в исторические границы, русский мир возвращается в эти границы… Поэтому чувство гордости за страну, за президента, за его решения, на самом деле это все правильно. Поэтому – слава богу, двигаемся вперед, уверен, что это не последнее воссоединение", - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВладимир ПутинНАТОРоссияПолитика
 
 
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