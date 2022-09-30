https://ria.ru/20220930/zyuganov-1820748277.html

Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу

Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022

Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "фигней" сообщения СМИ, что он не появился в Кремле в пятницу. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:10

2022-09-30T20:10

2022-09-30T20:10

политика

геннадий зюганов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "фигней" сообщения СМИ, что он не появился в Кремле в пятницу.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Зюганов "не прошел ПЦР-тест", из-за чего не смог приехать в пятницу в Кремль на церемонию подписания международных договоров о вступлении новых территорий в состав РФ."Дело не в этом. Я не вылазил из Кремля и продолжаю работать. Кто-то там придумал фигню всякую", - заявил политик РИА Новости, комментируя якобы свое отсутствие в Кремле.

https://ria.ru/20220923/donbass-1819014087.html

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политика, геннадий зюганов