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Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
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Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу
Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу - РИА Новости, 30.09.2022
Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "фигней" сообщения СМИ, что он не появился в Кремле в пятницу. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:10
2022-09-30T20:10
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "фигней" сообщения СМИ, что он не появился в Кремле в пятницу.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Зюганов "не прошел ПЦР-тест", из-за чего не смог приехать в пятницу в Кремль на церемонию подписания международных договоров о вступлении новых территорий в состав РФ."Дело не в этом. Я не вылазил из Кремля и продолжаю работать. Кто-то там придумал фигню всякую", - заявил политик РИА Новости, комментируя якобы свое отсутствие в Кремле.
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политика, геннадий зюганов
Политика, Геннадий Зюганов
20:10 30.09.2022
 
Зюганов назвал "фигней" сообщения о том, что его не было в Кремле в пятницу

Лидер КПРФ Зюганов назвал "фигней" сообщения СМИ, что он не появился в Кремле в пятницу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "фигней" сообщения СМИ, что он не появился в Кремле в пятницу.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Зюганов "не прошел ПЦР-тест", из-за чего не смог приехать в пятницу в Кремль на церемонию подписания международных договоров о вступлении новых территорий в состав РФ.
"Дело не в этом. Я не вылазил из Кремля и продолжаю работать. Кто-то там придумал фигню всякую", - заявил политик РИА Новости, комментируя якобы свое отсутствие в Кремле.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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ПолитикаГеннадий Зюганов
 
 
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