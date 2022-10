https://ria.ru/20220930/zelenskiy-1820736517.html

"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России

"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России - РИА Новости, 30.09.2022

"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:37

2022-09-30T19:37

2022-09-30T19:37

политика

владимир зеленский

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и отказаться от переговоров с Россией."Будет верхом глупости принять их в альянс", — пишет Davethejag."Заткнись, Зеленский! Воюй сам, ведь ты не захотел вести переговоры, чтобы избежать конфликта", — заметили в комментариях."Зеленский делает все, чтобы втянуть НАТО в боевые действия", — отметил From Beyond The Void."Он не успокоится, пока не сотрет с лица Земли все Северное полушарие!" — возмутился еще один пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20220930/britantsy-1820676427.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, россия, украина, нато