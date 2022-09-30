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"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России - РИА Новости, 30.09.2022
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"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России
"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России - РИА Новости, 30.09.2022
"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России
Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:37
2022-09-30T19:37
политика
владимир зеленский
россия
украина
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и отказаться от переговоров с Россией."Будет верхом глупости принять их в альянс", — пишет Davethejag."Заткнись, Зеленский! Воюй сам, ведь ты не захотел вести переговоры, чтобы избежать конфликта", — заметили в комментариях."Зеленский делает все, чтобы втянуть НАТО в боевые действия", — отметил From Beyond The Void."Он не успокоится, пока не сотрет с лица Земли все Северное полушарие!" — возмутился еще один пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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политика, владимир зеленский, россия, украина, нато
Политика, Владимир Зеленский, Россия, Украина, НАТО
19:37 30.09.2022
 
"Заткнись". Британцы пришли в ярость из-за слов Зеленского о России

Читатели DM резко осадили Зеленского, подавшего заявку на вступление Украины в НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и отказаться от переговоров с Россией.
"Будет верхом глупости принять их в альянс", — пишет Davethejag.
"Заткнись, Зеленский! Воюй сам, ведь ты не захотел вести переговоры, чтобы избежать конфликта", — заметили в комментариях.
"Возможно, Западу нужно перестать поставлять ему наркотики и миллиарды долларов, тогда он согласится на дипломатические пути решения конфликта?" — предложил royal windsor.
"Зеленский делает все, чтобы втянуть НАТО в боевые действия", — отметил From Beyond The Void.
"Он не успокоится, пока не сотрет с лица Земли все Северное полушарие!" — возмутился еще один пользователь.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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