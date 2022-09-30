10:34 30.09.2022 (обновлено: 15:36 30.09.2022)
Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением
Генсек НАТО Столтенберг выступит в пятницу с незапланированным заявлением
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18:00 (19:00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
В четверг пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах "Северный поток". В нем говорится, что, по мнению альянса, утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом преднамеренных действий. НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и заявляет о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников. "Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Ранее Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22:00 мск пятницы.
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