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Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением - РИА Новости, 30.09.2022
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Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением
Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением - РИА Новости, 30.09.2022
Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18:00 (19:00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:34
2022-09-30T15:36
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18:00 (19:00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.В четверг пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах "Северный поток". В нем говорится, что, по мнению альянса, утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом преднамеренных действий. НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и заявляет о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников. "Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22:00 мск пятницы.
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
10:34 30.09.2022 (обновлено: 15:36 30.09.2022)
 
Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением

Генсек НАТО Столтенберг выступит в пятницу с незапланированным заявлением

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18:00 (19:00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
В четверг пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах "Северный поток". В нем говорится, что, по мнению альянса, утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом преднамеренных действий. НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и заявляет о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников. "Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Ранее Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22:00 мск пятницы.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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