https://ria.ru/20220930/zaporozhskayaoblast-1820682216.html
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
2022-09-30T17:36
2022-09-30T17:36
2022-09-30T17:39
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
2022-09-30T17:36
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия
Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
2022-09-30T17:36
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PT1M43S
17:36 30.09.2022 (обновлено: 17:39 30.09.2022)
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.