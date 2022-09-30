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"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022
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"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
2022-09-30T17:36
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"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
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запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, россия
Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
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17:36 30.09.2022 (обновлено: 17:39 30.09.2022)
 

"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ

Читать ria.ru в
Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
 
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