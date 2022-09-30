"Мы – Россия": молодежь Мелитополя о вступлении в состав РФ

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Жители Запорожской области поделились впечатлениями о вступлении в состав России. Договор о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан Владимиром Путиным по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.