https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820646952.html

Жители Запорожья собрались на праздничный концерт

Жители Запорожья собрались на праздничный концерт - РИА Новости, 30.09.2022

Жители Запорожья собрались на праздничный концерт

Жители Мелитополя и других городов Запорожской области собрались на праздничном концерте, посвященном присоединению области к Российской Федерации, граждане... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:25

2022-09-30T16:25

2022-09-30T16:26

владимир путин

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

украина

россия

совет безопасности оон

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя и других городов Запорожской области собрались на праздничном концерте, посвященном присоединению области к Российской Федерации, граждане встречают это известие со слезами на глазах и улыбками, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.На площади Победы в центре Мелитополя проходит праздничный концерт. Отпраздновать объявление о присоединении к РФ пришли как молодежь, так и люди в возрасте. Многие держат в руках флаги России и красно-зеленые флаги области."Мы наконец дождались этого праздника, простите, что не могу сдержать слез. Спасибо, что Россия нас принимает, и сможем идти уже вместе в общее будущее", - поделилась с РИА Новости жительница Мелитополя.Студентка Мелитопольского государственного университета в свою очередь рассказала корреспонденту РИА Новости, что сегодняшнее историческое событие должно было случиться. "И я чувствую большую гордость из-за того, что мы теперь действительно в составе России", - добавила она.Молодой житель Мелитополя, отвечая на вопрос, что он лично ждет после воссоединения, отметил, что уже заметно, как в разы улучшилось качество бесплатного образования и медицины. "Мы стали частью величайшего события и хотели услышать теперь уже нашего президента Владимира Путина о том, что освобожденные территории вошли в РФ",- рассказала РИА Новости, еще одна жительница Мелитополя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820635334.html

https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, украина, россия, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, общество