Рейтинг@Mail.ru
Жители Запорожья собрались на праздничный концерт - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820646952.html
Жители Запорожья собрались на праздничный концерт
Жители Запорожья собрались на праздничный концерт - РИА Новости, 30.09.2022
Жители Запорожья собрались на праздничный концерт
Жители Мелитополя и других городов Запорожской области собрались на праздничном концерте, посвященном присоединению области к Российской Федерации, граждане... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:25
2022-09-30T16:26
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
украина
россия
совет безопасности оон
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:17:2815:1600_1920x0_80_0_0_bc8b7ffcf54aa51ee1b686f68be19053.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя и других городов Запорожской области собрались на праздничном концерте, посвященном присоединению области к Российской Федерации, граждане встречают это известие со слезами на глазах и улыбками, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.На площади Победы в центре Мелитополя проходит праздничный концерт. Отпраздновать объявление о присоединении к РФ пришли как молодежь, так и люди в возрасте. Многие держат в руках флаги России и красно-зеленые флаги области."Мы наконец дождались этого праздника, простите, что не могу сдержать слез. Спасибо, что Россия нас принимает, и сможем идти уже вместе в общее будущее", - поделилась с РИА Новости жительница Мелитополя.Студентка Мелитопольского государственного университета в свою очередь рассказала корреспонденту РИА Новости, что сегодняшнее историческое событие должно было случиться. "И я чувствую большую гордость из-за того, что мы теперь действительно в составе России", - добавила она.Молодой житель Мелитополя, отвечая на вопрос, что он лично ждет после воссоединения, отметил, что уже заметно, как в разы улучшилось качество бесплатного образования и медицины. "Мы стали частью величайшего события и хотели услышать теперь уже нашего президента Владимира Путина о том, что освобожденные территории вошли в РФ",- рассказала РИА Новости, еще одна жительница Мелитополя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820635334.html
https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313271_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ea4367608a051389266dff4b5967f814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, украина, россия, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, общество
Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Общество
16:25 30.09.2022 (обновлено: 16:26 30.09.2022)
 
Жители Запорожья собрались на праздничный концерт

Жители Запорожья со слезами на глазах встречают новость о вхождении в состав России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя и других городов Запорожской области собрались на праздничном концерте, посвященном присоединению области к Российской Федерации, граждане встречают это известие со слезами на глазах и улыбками, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.
На площади Победы в центре Мелитополя проходит праздничный концерт. Отпраздновать объявление о присоединении к РФ пришли как молодежь, так и люди в возрасте. Многие держат в руках флаги России и красно-зеленые флаги области.
"Мы наконец дождались этого праздника, простите, что не могу сдержать слез. Спасибо, что Россия нас принимает, и сможем идти уже вместе в общее будущее", - поделилась с РИА Новости жительница Мелитополя.
Студентка Мелитопольского государственного университета в свою очередь рассказала корреспонденту РИА Новости, что сегодняшнее историческое событие должно было случиться. "И я чувствую большую гордость из-за того, что мы теперь действительно в составе России", - добавила она.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:00
Путин подписал договор о принятии Запорожской области в состав России
Молодой житель Мелитополя, отвечая на вопрос, что он лично ждет после воссоединения, отметил, что уже заметно, как в разы улучшилось качество бесплатного образования и медицины. "Мы стали частью величайшего события и хотели услышать теперь уже нашего президента Владимира Путина о том, что освобожденные территории вошли в РФ",- рассказала РИА Новости, еще одна жительница Мелитополя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:05
Жители Херсона празднуют вступление в состав России
 
Владимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территорияхОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала