https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820540391.html

При обстреле ВСУ автоколонны в Запорожье тяжело ранены пять человек

При обстреле ВСУ автоколонны в Запорожье тяжело ранены пять человек - РИА Новости, 30.09.2022

При обстреле ВСУ автоколонны в Запорожье тяжело ранены пять человек

У медиков есть доступ к раненым при обстреле автоколонны, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, их госпитализируют, сейчас врачи борются... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:45

2022-09-30T11:45

2022-09-30T11:45

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. У медиков есть доступ к раненым при обстреле автоколонны, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, их госпитализируют, сейчас врачи борются за жизнь минимум пяти тяжелых пациентов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее он рассказал РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. По последним данным, 23 человека погибли, еще 34 ранены."Доступ у медиков к раненым есть. Их эвакуируют. Это совсем не далеко от Запорожской областной больницы, но она уже просто заполнены ранеными. Их везут и в другие больницы. Сейчас идут операции, врачи борются за жизнь как минимум еще пяти человек, которые тяжелые и очень тяжелые", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220930/obstrel-1820535874.html

запорожская область

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Дарья Буймова

владимир рогов, запорожская область, в мире